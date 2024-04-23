الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقارير: تشافي مستمر مع برشلونة موسم آخر

تشافي
تشافي

أشارت تقارير صحفية إلى إمكانية استمرار تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، الموسم المقبل مع الفريق رغم إعلان رحيله من قبل.

وكان تشافي قد أعلن، في وقت سابق، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فياريال بالجولة الـ 22 من المسابقة والذي خسرها الفريق بخماسية: "أريد أن أعلن أنني في 30 يونيو المقبل لن أكون مدربًا لفريق برشلونة".

لكن أكدت جميع الصحف الإسبانية اليوم وبعد لقاء الكلاسيكو، أن تشافي مستمر مع البارسا موسم آخر وهو الذي ينتهي فيه عقده.

وأوضحت التقارير أن خوان لابورتا رئيس البارسا هو من في يديه القرار الحالي باستمرار المدب من عدمه.

وخسر برشلونة الأحد ضد الغريم ريال مدريد في الكلاسيكو في أخر فرصة للمنافسة على لقب الليجا، ليتسع الفارق بينهما إلى 11 نقطة.

 

 

تشافي تشافي هيرنانديز برشلونة الكلاسيكو تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة

مواد متعلقة

تشافي يعلن قائمة برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يستفسر عن سعر مابولولو.. وعودة ياسر إبراهيم بعد مازيمبى

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك