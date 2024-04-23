تقارير: تشافي مستمر مع برشلونة موسم آخر

أشارت تقارير صحفية إلى إمكانية استمرار تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، الموسم المقبل مع الفريق رغم إعلان رحيله من قبل.

وكان تشافي قد أعلن، في وقت سابق، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فياريال بالجولة الـ 22 من المسابقة والذي خسرها الفريق بخماسية: "أريد أن أعلن أنني في 30 يونيو المقبل لن أكون مدربًا لفريق برشلونة".

لكن أكدت جميع الصحف الإسبانية اليوم وبعد لقاء الكلاسيكو، أن تشافي مستمر مع البارسا موسم آخر وهو الذي ينتهي فيه عقده.

وأوضحت التقارير أن خوان لابورتا رئيس البارسا هو من في يديه القرار الحالي باستمرار المدب من عدمه.

وخسر برشلونة الأحد ضد الغريم ريال مدريد في الكلاسيكو في أخر فرصة للمنافسة على لقب الليجا، ليتسع الفارق بينهما إلى 11 نقطة.