تشكيل الأهلى المتوقع أمام مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا

يواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بمعنويات مرتفعة، بفضل التعادل السلبي خارج الأرض، بحثًا عن التأهل للنهائي الثاني على التوالي.

وكان الأهلي قد فرض التعادل على مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي بدون أهداف، في مباراة الذهاب، ليضع قدمًا في نهائي البطولة الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، فتُقام في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة بعد تطبيق نظام التوقيت الصيفي، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 6 HD، على أن يسبقها استديو تحليلي.

وستقام المباراة وسط حضور 50 ألف مشجع أهلاوي، بصافرة تحكيمية للحكم الكيني بيتر واريرو كاماكو.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

وعن تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، يتوقع أن يحتفظ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، بالعائدين من الإصابة إمام عاشور وحسين الشحات على مقاعد البدلاء.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أكرم توفيق - عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو - أحمد عبدالقادر - محمود عبدالمنعم كهربا.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي- محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: كريم وليد نيدفيد - محمد مجدي قفشة- أحمد عبدالقادر- عمرو السولية- أكرم توفيق- أحمد نبيل (كوكا)- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا - أنتوني موديست - وسام أبوعلى.