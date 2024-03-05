الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مبابي أساسيًا.. تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد في دوري الأبطال

مبابي
مبابي

كشف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه ريال سوسيداد الإسباني، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

أما عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد، فتُقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “أنويتا” معقل الفريق الإسباني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد كيليان مبابي أساسيًا بعد استبداله في آخر مباراتين للفريق في الدوري الفرنسي، فيما عاد البرتغالي نونو مينديز للتشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - بيرالدو - ثيو هيرنانديز - نونو مينديز

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فابيان رويز - فيتنيا

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - برادلي باركولا

كانت مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب بارك دوب رانس معقل باريس سان جيرمان، قد انتهت بانتصار الفريق الباريسي بثنائية نظيفة جاءت عن طريق كيليان مبابي وبرادلي باركولا.

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