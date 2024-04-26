أبطال إفريقيا| جماهير الأهلى تتوافد على استاد القاهرة لحضور مباراة مازيمبى (صور)

توافد عدد كبير من جماهير النادي الأهلي على ستاد القاهرة الدولي الذي يستضيف مباراة المارد الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره مازيمبي في المباراة المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال،

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا لجماهير الفريق خلال التوجه لاستاد القاهرة لحضور مباراة الفريق أمام مازيمبي.

وعلّق حساب الأهلي على تلك الصور " من كل مكان جايين للأهلي".

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب "لوبومباشي".

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف النهائي

تقام مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة الأهلي ومازيمبي عبر قناة Bein Sports HD6 بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

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قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

تضم قائمة مباراة الأهلي ضد مازيمبي كل من

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمود متولي - محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول - كريم الدبيس

الوسط: كريم وليد نيدفيد - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - عمرو السولية - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - وسام أبو علي

واستبعد كولر من القائمة كل من محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد - خالد عبد الفتاح - أليو ديانج - مروان عطية - حمزة علاء - محمد الضاوي كريستو.

وسيعود بيرسي تاو للظهور الأساسي مع النادي الأهلي أمام مازيمبي في مباراة اليوم.

فيما يفاضل مارسيل كولر، بين الثنائي رضا سليم وأحمد عبد القادر في خط الهجوم بجوار بيرسي تاو ووسام أبو علي.

بينما يدفع كولر بـ كريم نيدفيد بدلًا من أكرم توفيق في وسط الملعب بجانب الثنائي عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا.