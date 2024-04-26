الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

استعدادًا لـ مازيمبى.. تفاصيل جلسة "كولر" الأخيرة مع لاعبى الأهلى

مارسيل كولر
مارسيل كولر

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كولر خلال محاضرته على صعوبة مباراة اليوم، لذلك ركز على تحفيز لاعبيه والتأكيد عليهم أن فرص المنافس هى الأقوى، لأنه يلعب على التعادل الإيجابى أو الفوز، بينما يخوض بطل مصر المباراة بهدف واحد وهو الفوز.

وكشفت المصادر لـ"الدستور" عن أن كولر شرح طريقة لعب المنافس خارج أرضه من خلال لقطات فيديو لمواجهته مع بيترو أتليتكو والتى أقيمت بلواندا فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال إفريقيا. 

وقال كولر إن حظوظ الفريقين متساوية، وكان بإمكان أى من الفريقين تحقيق الفوز فى مباراة الذهاب، ويجب علينا أن نظهر القوة لتحقيق الفوز وحسم الصعود مدعومين بتشجيع جماهيرنا.

وأضاف المدير الفني للأهلي، أن مباراة الذهاب فى الكونغو كانت مختلفة من حيث الأجواء وأرضية الملعب من النجيل الصناعى، لكن الأهلى تغلب على تلك الصعاب، وشدد على خطورة نتيجة التعادل السلبى فى كرة القدم خلال مواجهات الذهاب، موضحًا أن تسجيل المنافس هدفًا قد يزيد من صعوبة المباراة، وهو ما يتطلب تركيزًا شديدًا من اللاعبين واستغلال الفرص المتاحة. 

واختتم كولر محاضرته الفنية بأنه لن يقبل سوى بالتأهل لنهائى البطولة الإفريقية بعد موسم شاق، وضرورة إسعاد الجماهير التي ستملأ الملعب وتعويضها عن تراجع النتائج في الدوري.

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