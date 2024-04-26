بشرة خير.. الأهلى لا يعرف سوى الفوز على مازيمبى فى القاهرة

قبل مباراة الليلة الحاسمة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ومازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية، هناك بشرى سارة لجماهير الأهلي وهى أن المارد الأحمر لا يعرف سوى الفوز عندما يلعب مع مازيمبي في القاهرة.

الأهلي واجه مازيمبي مرتين في القاهرة، الفارق بينهما عشرة أعوام، وفاز الأهلي في المباراتين وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه هدف واحد.

الفوز بهدف أحمد بلال

المواجهة الأولى كانت في الأول من سبتمبر عام 2002 في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وأدار المباراة الحكم التنزاني عبدالقادر إسحاق، وانتهت بفوز الأهلي بهدف سجله أحمد بلال في الدقيقة 48. ورغم الفوز، لم يواصل الأهلي مشوار البطولة وخرج من دور المجموعات.

تشكيل الأهلي كان كالتالي: عصام الحضري، ياسر رضوان، ووائل جمعة، وشادي محمد، ومحمد عمارة، ورضا شحاتة، "أحمد أبومسلم ق 85"، وحسام غالي، وجيلبرتو، وإفيلينو "علاء إبراهيم ق75"، وخالد بيبو "سيد عبدالحفيظ ق 60"، وأحمد بلال.

الأهلي يفوز بهدفين عام 2012

المباراة الثانية كانت يوم 8 يوليو 2012 في استاد الكلية الحربية ضمن مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وقد أدارها الحكم الإيفواري دور نورمانديز. في الدقيقة 82، قام الحكم بطرد لاعب مازيمبي كيما واكي. انتهت المباراة بفوز الأهلي 2-1، وتأهل الأهلي للدور التالي وفاز باللقب.

أحرز عماد متعب هدفًا للأهلي في الدقيقة 11، ثم أدرك مازيمبي التعادل عن طريق مبوانا ساماتا في الدقيقة 86. في الوقت بدل الضائع، سجل البديل محمد ناجي جدو هدف الفوز للأهلي.

شارك في المباراة لصالح الأهلي: شريف إكرامي وأحمد فتحي وشريف عبدالفضيل ومحمد نجيب وسيد معوض ومحمد بركات وحسام غالي وحسام عاشور ووليد سليمان، وشارك أيضًا محمد ناجي جدو بديلًا في الدقيقة 72، وعبدالله السعيد بديلًا في الدقيقة 86، وعماد متعب حتى الدقيقة 59.