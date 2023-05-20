السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة 2023

طلاب
طلاب

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة 2023 التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محور اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم للاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 والتي أجريت خلال شهر مايو الجاري عقب إدخال كافة البيانات الشخصية للطالب في الخانات المخصصة لذلك.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة 2023

يتم تفعيل رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب اعتماد نتيجة الطلاب في الفصل الدراسي الثاني بشكل رسمي حيث تنشر مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة درجات الطلاب بشكل مجاني في إطار الخدمات الرقمية التي تقدم للطلاب وأولياء أمورهم.

يذكر أن امتحانات الترم الثاني 2022-2023 لطلاب 6 ابتدائي بالقاهرة قد بدأت يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 واستمرت حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 في كافة اللجان بالمحافظة وفقا للجدول الرسمي المعتمد والذي تم الإعلان عنه قبل انطلاق موسم الامتحانات النهائية للعام.

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خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب 6 ابتدائي 2022-2023

تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخدمات الرقمية للطلاب وأولياء أمورهم عبر المنصات الإلكترونية التي تم إطلقها مؤخرا حيث يمكن لطلاب 6 ابتدائي معرفة نتائجهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 من خلال بعض الخطوات الإلكترونية وهى كما يلي:-

  • الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • تحديد الفصل الدراسي ( 6 ابتدائي).
  • تحديد الفصل الدراسي (الثاني).
  • كتابة بيانات الطالب المستعلم عن درجاته بدقة في الخانات المخصصة لذلك.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي.
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موعد إعلان نتائج طلاب 6 ابتدائي 2023

لم تعلن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة عن موعد رسمي لإعلان نتائج طلاب 6 ابتدائي حتى الآن حيث يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال الموقع الرسمي للمديرية وبالخطوات السابق ذكرها في التقرير عقب اعتمادها رسمي والانتهاء من عملية التصحيح.

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