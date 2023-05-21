رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، الدستور تستعرض خلال الخطوات التالية جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

يمكن لطلاب وتلاميذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الإطلاع على نتائج نهاية العام لمختلف الصفوف لادراسية من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت على إتاحة النتائج لمختلف الصفوف الدراسية عقب موقعها الإلكترونى عقب الأنتهاء من اعمال التصحيح والجمع والرصد والمراجعة من خلال استخدام الرقم القومى أو رقم الجلوس للعام الدراسى 2022- 2023 .

خطوات الاستعلام عن نتائج نهاية العام باستخدام رقم الجلوس والرقم القومى عبر بوابة وزارة التربية والتعليم.

الدخول على الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

- تحديد المرحلة الدراسية المستعلم عنها

تحديد الصف الدراسى المستعلم عنه :وهم

• نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023.

• نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023.

• نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023.

• نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023.

• نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023.

• نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023.

كتابة الرقم القومى للتلميذ من خلال الخانات المخصصة لذلك كما هو مدون فى شهادة الميلاد أو رقم الجلوس

الضغط على كلمة "استعلام"

انتظار ظهور النتيجة

ميعاد الإعلان عن نتيجة الترم الثاني 2023

من ناحيتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتائج صفوف النقل والشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023، مشيرة إلى أن إعلان النتائج سوف يكون موحد على نطاق الإدارات التعليمية المختلفة في كل محافظة على حدة.

وأشارت إلى أن موعد نتائج الامتحانات الترم الثاني سيكون عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، للصفوف ومراحل التعليم الأساسي.

وفور انتهاء طلاب الإعدادية من أداء الامتحانات سوف تتم أعمال التصحيح والمراجعة والرصد وسوف تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 الترم الثاني لكافة المحافظات.