الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم 2023

الامتحانات
الامتحانات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، الدستور تستعرض خلال الخطوات التالية جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر 

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 

يمكن لطلاب وتلاميذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الإطلاع على نتائج نهاية العام لمختلف الصفوف لادراسية من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت على إتاحة النتائج لمختلف الصفوف الدراسية عقب موقعها الإلكترونى عقب الأنتهاء من اعمال التصحيح والجمع والرصد والمراجعة من خلال استخدام الرقم القومى أو رقم الجلوس للعام الدراسى 2022- 2023 .

نتيجة 6 ابتدائي| بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي محافظة القاهرة

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة سوهاج 2023 الترم الثاني

"متوفر".. الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023

خطوات الاستعلام عن نتائج نهاية العام باستخدام رقم الجلوس والرقم القومى عبر بوابة وزارة التربية والتعليم.

 الدخول على الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

- تحديد المرحلة الدراسية المستعلم عنها

تحديد الصف الدراسى المستعلم عنه :وهم 

• نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023.

• نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023.

• نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023.

• نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023.

• نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023.

• نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023.

كتابة الرقم القومى للتلميذ من خلال الخانات المخصصة لذلك كما هو مدون فى شهادة الميلاد أو رقم الجلوس

الضغط على كلمة "استعلام" 

انتظار ظهور النتيجة 

ميعاد الإعلان عن نتيجة الترم الثاني 2023

من ناحيتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتائج صفوف النقل والشهادة الإعدادية  الترم الثاني 2023، مشيرة إلى أن إعلان النتائج سوف يكون موحد على نطاق الإدارات التعليمية المختلفة في كل محافظة على حدة.

وأشارت إلى أن موعد نتائج الامتحانات الترم الثاني سيكون عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، للصفوف ومراحل التعليم الأساسي.

وفور انتهاء طلاب الإعدادية من أداء الامتحانات سوف تتم أعمال التصحيح والمراجعة والرصد وسوف تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 الترم الثاني لكافة المحافظات.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم تائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم 2023 خطوات الاتسعلام عن نتائج نهاية العام باستخدام رقم الجلوس الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم ميعاد الإعلان عن نتيجة الترم الثاني 2023

الأكثر قراءة

متبنية "فتاة فيصل المشردة": تم استغلالها جنسيًا من تاجرة مخدرات

الباز عن المكتب الاستشارى للقوات المسلحة: خطوة توفر الجهد والمال لحل المشكلات

ريمونتادا مثيرة.. مولودية بوسالم يُسقط الزمالك ويتوج ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة

النيابة تسترجع 1032 قضية محترقة من قضايا الجنح المستأنفة ببورسعيد

الباز يكشف حقيقة اختفاء لاعب مصارعة مصرى فى تونس

السفير الفلسطيني بالقاهرة لـ الدستور: اجتماع حكومة الاحتلال تحت الأقصى "نذير شؤم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس

الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل