نتيجة 6 ابتدائي| بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي محافظة القاهرة

يرتفع البحث عن نتيجة 6 ابتدائي “الترم الثاني”، من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي محافظة القاهرة أو بالدخول على رابط مديرية كل محافظة أو من خلال الذهاب للمدرسة التابع لها الطالب/الطالبة للاستعلام عن بيان النجاح.

نتيجة 6 ابتدائي 2023

تستعرض جريدة “الدستور” في السطور التالية رابط نتيجة 6 ابتدائي 2023 وخطوات الاستعلام عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي محافظة القاهرة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023



يذكر أنه كان طلاب 6 ابتدائي اختتموا امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر من مايو الجاري للعام الدراسي الجاري 2022\2023، لذلك بدأ أولياء الأمور والطلاب في البحث عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني اضغط هنــــــــــــــــــــا للاستعلام عن نتائج الصفوف التالية:

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي أو “بالاسم فقط”

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 بالرقم القومي أو “بالاسم فقط”

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالرقم القومي أو “بالاسم فقط”

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالرقم القومي أو “بالاسم فقط”

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالرقم القومي أو “بالاسم فقط”

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالرقم القومي أو “بالاسم فقط”

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي محافظة القاهرة

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الثاني محافظة القاهرة من خلال بوابة التعليم الأساسي والتي يمكن الوصول إليها اضغط هنــــــــــــــــــــا

خطوات الاستعلام عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي محافظة القاهرة



كما يستطيع كل الطلاب الحصول عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على بوابة التعليم الأساسي اضغط هنــــــــــــــــــــا

2- اختيار نتائج سنوات النقل “الترم الثاني”.

3- إدخال المعلومات الخاصة بالطالب والتي تتضمن ( الرقم القومي- العام الدراسي والفصل الدراسي).

4- اختيار خانة (الابتدائية).

5- من خانة الصف الدراسي اختر (الصف السادس الابتدائي “الترم الثاني”).

6- اضغط على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 “الترم الثاني”.

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