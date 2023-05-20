تصدر رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023 مؤشرات البحث على مواقع الإنترنت في الساعات الأخيرة من قبل أولياء الأمور بمحافظة الدقهلية.

ويبحث الأباء والأمهات عبر محركات الإنترنت ومواقع السوشيال ميديا عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023، للحصول على النتيجة بأسهل الخطوات، لذلك يرصد “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير ويشمل رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023 بالخطوات وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023

يستطيع الأن أولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظة الدقهلية 2023، وأيضاً باقي المحافظات بخطوات بسيطة وسهلة من خلال الدخول عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالمحافظة التابع لها طالب الشهادة الابتدائية، وإذا كنت ترغب في الحصول على نتيجة طفلك أضغط هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي

1 - في البداية يقوم ولي الامر بالدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة من خلال هذا الرابط (من هنا).

2 - ثم تقوم باختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

3 - ثم تحديد الفصل الدراسي ( 6 ابتدائي).

4 - ثم تحديد الفصل الدراسي (الثاني).

5 - ثم كتابة بيانات الطالب المستعلم عن درجاته بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

6 - ثم تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

7 - ثم الضغط على كلمة استعلام.

8 - ثم ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي.