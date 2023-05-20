السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

تصدر رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023 مؤشرات البحث على مواقع الإنترنت في الساعات الأخيرة من قبل أولياء الأمور بمحافظة الدقهلية.

ويبحث الأباء والأمهات عبر محركات الإنترنت ومواقع السوشيال ميديا عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023، للحصول على النتيجة بأسهل الخطوات، لذلك يرصد “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير ويشمل رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023 بالخطوات وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023

يستطيع الأن أولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظة الدقهلية 2023، وأيضاً باقي المحافظات بخطوات بسيطة وسهلة من خلال الدخول عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالمحافظة التابع لها طالب الشهادة الابتدائية، وإذا كنت ترغب في الحصول على نتيجة طفلك أضغط هنا.

رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس

خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي

1 - في البداية يقوم ولي الامر بالدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة من خلال هذا الرابط (من هنا).

2 - ثم تقوم باختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

3 - ثم تحديد الفصل الدراسي ( 6 ابتدائي).

4 - ثم تحديد الفصل الدراسي (الثاني).

5 - ثم كتابة بيانات الطالب المستعلم عن درجاته بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

6 - ثم تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

7 - ثم الضغط على كلمة استعلام.

8 - ثم ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظات مصر 2023

  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا.
  • نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة البحيرة الترم الثاني  اضغط هنا
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة  جنوب سيناء اضغط هنا 
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة المنيا الترم الثاني  اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة شمال سيناء  اضغط هنا 
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة قنا اضغط هنا
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة بني سويف اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة مطروح اضغط هنا
  • نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 محافظة أسوان الترم الثاني  اضغط هنا
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة البحر الأحمر اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة القليوبية  اضغط هنا 
  • نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 محافظة سوهاج اضغط هنا
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023 رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

توقيع 6 اتفاقيات.. سفير عمان بالقاهرة يكشف تفاصيل زيارة السلطان هيثم لمصر

البنك الدولى يشيد بوفاء مصر بالتزاماتها ضمن اتفاقية قرض تنمية الصعيد

دعوى قضائية بمجلس الدولة لوقف إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

مفتي الجمهورية في جامعة المنوفية لمناقشة رسالة دكتوراة بكلية الحقوق

شعبة الاتصالات: قرارات "الأعلى للاستثمار" رسالة طمأنة للمستثمرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى