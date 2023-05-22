الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أفضل الأدعية لتسهيل المذاكرة والتوفيق فى الامتحانات

أفضل الأدعية لتسهيل
أفضل الأدعية لتسهيل المذاكرة

الامتحانات من أهم المراحل التي يمر بها الطالب في حياته الدراسية، وهي تحتاج إلى جهد واجتهاد ومثابرة للوصول إلى النجاح والتفوق، ولكن قد يواجه الطالب بعض الصعوبات والعقبات في المذاكرة والحفظ والفهم، أو قد يشعر بالقلق والخوف من الفشل أو النسيان.

أفضل الأدعية للتوفيق بالامتحانات وتسهيل المذاكرة

لذلك فإن الطالب بحاجة إلى التوكل على الله تعالى والدعاء له بالتسهيل والتوفيق والنجاح، فالدعاء هو سلاح المؤمن، ففي السطور التالية نقدم أفضل الأدعية للتوفيق بالامتحانات وتسهيل المذاكرة.

"اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعلتَه سَهْلًا وأنتَ تجعلُ الحزنَ إذا شِئتَ سَهْلًا، يا حيُّ يا قيُّومُ برَحمتِكَ أستَغيثُ، لا إلهَ إلا أنتَ سُبحانَكَ إني كنتُ منَ الظالِمينَ".

"اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزني، وذَهابَ همِّي".

"اللهم إني أعوذُ بكَ من الهمِّ والحزنِ، وأعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بك من الجُبنِ والبخلِ؛ وأعوذُ بك مِن غلبةِ الدينِ وقهرِ الرجال".

"لا إله إلا الله رب العرش العظيم الكريم ، لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب العرش الكريم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم".

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أدعية المذاكرة قبل الامتحان

"اللهم يا ملاذ الخائفين، ويا مجيب السائلين، ويا غياث المستغيثين، إنّي أتوجّه إليك بهذه الساعة المباركة من الليل أنْ تجعل صباحها توفيقًا وتيسيرًا، ولطفًا وتسهيلًا".

"اللهم اجعل عاقبة أمري في الامتحان نورًا وسرورًاً، وبهجة وحبورًا، اللهم يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدّعوات، سدّت الطُرق إلا إليك، وأغلِقتْ الأبواب إلا بابك؛ فلا تكلْني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك يا رب العالمين".

"ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا".

"اللهم إنّي أسألك بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تُيسّر لي أمري، وتُسهّل لي دربي، وتقضي لي حاجتي".

"اللهم إنّي أستودعك ما علمتنيه، وأسألك أن تذكرني به عند حاجتي إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، اللهم وكلت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوّضت أمري إليك، لا رادّ لفضلك، ولا مانع لعطائك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

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