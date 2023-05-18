الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 18-5-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

ترديد دعاء الصباح من أهم السنن التي حثنا عليها ديننا الحنيف، فعبادة الدعاء من أحب العبادات إلى الله، لذا يهتم المسلمون بترديدها والبحث عن صيغ جديدة للدعاء للتقرب إلى الله.

وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الخميس 18-5-2023.

دعاء الصباح 

من دعاء الصباح: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبيّنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم وعلى ملّة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

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من دعاء الصباح .. اللّهمّ عافني في بدني اللّهمّ عافني في سمعي اللّهمّ عافني في بصري لا إله إلاّ أنت. اللّهمّ إنّي أعوذبك من الكفر والفقر وأعوذبك من عذاب القبر لا إله إلاّ أنت أعوذ بكلمات اللّه التّامّات من شرّ ما خلق. 

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير ربّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شرّ ما في هذا اليوم وشرّ ما بعده ربّ أعوذبك من الكسل وسوء الكبر ربّ أعوذبك من عذاب في النّار وعذاب في القبر. 

اللّهمّ أنت ربّي لا إله إلاّ أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذبك من شرّ ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت.

رضيت بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمّد صلى الله عليه وسلم نبيّاً. اللّهمّ إنّي أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنّك أنت الله لا إله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك وأنّ محمّداً عبدك ورسولك.

اللّهمّ إنّا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدّين وقهر الرّجال. 

اللّهمّ إنّي أسألك العفو والعافية في الدّنيا والآخرة اللّهمّ إنّي أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللّهمّ استر عوراتي وآمن روعاتي اللّهمّ احفظني من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

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