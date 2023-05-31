الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 85%.. والإعلان غدًا

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١%.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣%.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك ٢٥٩ طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية.

وأشار إلى أن إدارة شبرا التعليمية، حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ %، وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤%.

وأضاف أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

التعليم الأساسي التربية والتعليم الحصول علي النتيجة الحصول على الصم وضعاف السمع الشهادة الإعدادي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهر اللواء خالد عبد العال القاهرة الجديدة

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