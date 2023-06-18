درجات تنسيق الثانوى الفنى 2023 والأوراق المطلوبة للتسجيل

تنسيق الثانوي الفني ٢٠٢٣ من ضمن الموضوعات التي تصدرت تريند البحث على محركات الإنترنت خلال الساعات الأخيرة عقب الانتهاء من اعتماد نتائج الشهادة الاعداديه الترم الثاني 2023 في معظم محافظات مصر.

وتعتبر المرحلة الإعدادية من أهم المراحل الدراسية في حياة الطلاب، لأنها تحدد المستقبل وإمكانية دخول الثانوية العامة أو الثانوي الفني بمختلف أقسامه، لذلك ترتفع عمليات البحث حول تنسيق الثانوية العامة 2023 من كل مكان لمعرفة درجات تنسيق الثانوي الفني ٢٠٢٣، وفي السطور التالية يرصد موقع “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور.

درجات تنسيق الثانوى الفنى ٢٠٢٣

تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة الجيزة من 220 درجة.

أما تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة بورسعيد من 230 درجة في حي الجنوب والغرب و235 لباقي المدن.

بينما تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة الإسكندرية من 225 درجة.

وتنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة الوادي الجديد من 234 درجة.

أما تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة سوهاج من 258 درجة.

بينما تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة الإسماعيلية من 230 درجة.

وتنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة الدقهلية من 250 درجة.

أما تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة دمياط من 235 إلى 240 درجة.

بينما تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة البحيرة من 235 إلى 240 درجة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل بمدارس الثانوي الفني ٢٠٢٣

1 - شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية (أصل وثلاث صور).

2 - دفع المصروفات المدرسية مع تقديم الإيصال وصورتين منه.

3 - شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر حديثة (أصل وثلاث صور).

4 - صورة بطاقة ولي الأمر.

5 - شهادة صحية للطالب لإثبات خلوه من الأمراض المعدية.

6 - صور شخصية حديثة للطالب بعدد 5.

7 - يجب تقديم هذه الأوراق في ملف ورقي.

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