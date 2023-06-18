محافظ الشرقية يتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى منيا القمح

زار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرى مركز ومدينة منيا القمح للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع قرية الجُديدة للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وأمر المحافظ، أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، باستقدام جليدر لتسوية شوارع القرية، وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة مع التشديد على استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها أولًا بأول وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتوجه محافظ الشرقية لقرية القراقرة والتقى بالأهالي للتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، وتوفير حلول عاجلة لكل المشكلات التي يعانون منها، موجهًا رئيس المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوسعة الكوبري المؤدى لمدخل القرية.

وانتقل محافظ الشرقية لمدينة الزقازيق للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال النهائية بالمرحلة الثالثة والأخيرة بنفق عرابي، ليؤكد المحافظ على تكثيف ورديات العمل على مدار اليوم، للانتهاء من تنفيذ الأعمال وتشغيل النفق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين كونه يُعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق، والتي تشمل توسعة الطريق لإقامة حدائق ومتنزهات للمواطنين وأماكن انتظار للسيارات ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع باعتباره أحد أهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة.

كلف المحافظ المحاسب على الصناديلي رئيس مركز الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول، بمتابعة الشركة المسندة لها أعمال التطوير والتجميل وتذليل كل العقبات أمامها مع إلزامها بالجدول الزمني المحدد.