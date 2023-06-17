توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي والمراجعة النهائية

ساعات قليلة ويبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 بمادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي للشعبتين العلمية والأدبية، حيث يستمر امتحان العربي للثانوية العامة 2023 على مدار ثلاث ساعات تبدأ من التاسعة صباحا غدا الأحد الموافق 18 يونيو.

تحميل ورقة مفاهيم اللغة العربية

وننشر لطلاب الصف الثالث الثانوي ورقة مفاهيم اللغة العربية التي يتيحها موقع وزارة التربية والتعليم من هنـا .

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023

ويبحث طلبة وطالبات الثانوية العامة 2023 عن توزيع درجات العربي للثانوية العامة 2023 استعدادا لموعد امتحانات الثانوية العامة 2023 في اول مادة من المواد المضافة للمجموع .

- عدد الأسئلة المقالية 4 أسئلة مخصصًا لها 10 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

- إجمالي عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، 55 سؤالًا.

إجمالي مجموع الدرجات 80 درجة والنجاح من 40 درجة

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المراجعة النهائية في مادة اللغة العربية

ويوفر موقع الدستور لطلاب الثانوية العامة 2023 مراجعة نهائية في مادة العربي قبل الامتحان

مواصفات امتحان اللغة العربية

وجاءت مواصفات امتحان اللغة العربي وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كالتالي:

- أسئلة مقالية بنسبة 15%.

- الاختيار من متعدد بنسبة 85%.

- نظام الامتحان ورقي أوبن بوك.

- يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم مع بداية كل مادة.

- يتم استلام كتيب المفاهيم من الطلاب مرة أخرى بعد نهاية الامتحان.

- امتحان اللغة العربية يتضمن 30% للمستويات العقلية البسيطة.

- امتحان اللغة العربية يتضمن 40% للمستويات العقلية المتوسطة.

- امتحان اللغة العربية يتضمن 30% للمستويات العقلية العليا.

النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023 عربي

وتوفر وزارة التربية والتعليم النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023 عربي للحصول عليه قبل بدء امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 ويمكن الحصول على النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023 اللغة العربية عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنا