نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة يوجه رسالة مهمة للطلاب بشأن امتحان اللغة العربية

وجه خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة العربية، المقرر إجراؤه غدًا الأحد، قائلا للطلاب عبر الدستور: «الطالب عنده ورقتين للإجابة.. ورقة لاختيار من متعدد وورقة إجابة للأسئلة المقالية.. لذلك يجب على الطالب تدوين بيانات الطالب على الورقتين، ويتم تدبيس الورقتين من خلال الملاحظ داخل اللجنة فى المكان المخصص للدبوس».

وفي ضوء بعض الاستفسارات التي استقبلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بنماذج أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة، صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه ليس هناك أي مشكلة تتعلق باستلام الطالب نموذج أسئلة مختلف في كل امتحان، حيث أن اختلاف النماذج يتعلق فقط باختلاف ترتيب الأسئلة لا غير.

وأكد المتحدث الرسمي أن كل نموذج أسئلة مرتبط بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة الأسئلة المقالية المرفقة به، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم الطالب بكتابة رقم النموذج الذي استلمه على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وفقا للفيديو التوضيحي الذي أعلنت عنه الوزارة والذي يتضمن كافة الإرشادات والتعليمات المتعلقة بكتابة البيانات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهات مشددة باتخاذ جميع الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وتوفير سبل الراحة والتيسير للطلاب، كما وجه بالتفاعل والرد الفوري على الاستفسارات المتعلقة بمنظومة الامتحانات أو أي شكاوى ترد الوزارة بشأن أية مشكلات قد تعوق انتظام سير الامتحانات.

وكان طلاب مدارس المكفوفين أدوا صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة العربية (الورقة الأولى) بإجمالي (255) طالبا/طالبة.

وقد حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وجدير بالذكر أن طلاب مدارس المكفوفين يؤدون غدا الأحد الموافق 18/6/2023 الامتحان فى مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).