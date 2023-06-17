لطلاب الثانوية العامة.. ماذا تفعل حال وجود عذر مرضي؟ التعليم تكشف تفاصيل التأجيل

سأل العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن إذا أرادوا تأجيل امتحانات الثانوية العامة فى منتصف الامتحانات أو بدايتها نظرًا لظرف صحي أو أي ظرف آخر، لذلك عممت وزارة التربية والتعليم بعض التعليمات الخاصة بتأجيل أداء امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجة الفعلية لظروف مرضية.

قالت الوزارة فى تنبيهات للمديريات التعليمية: "على الطالب أن يعرض الأمر على اللجنة الطبية العامة بالمديرية فور والتي تقوم بعرضها على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للمديرية، وضرورة التقدم بالمستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم بعرضها على إدارة شئون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة على أن يكون تقديم المستندات إلى الوزارة، ولا تقبل طلبات بالوزارة من أولياء الأمور على أن يكون تقديم المستندات إلى الوزارة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الغياب.

تضم المستندات المطلوبة التالي:

- خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة.

- موافقة الإدارة المركزية للجان الطبية على تأجيل الامتحان للدور الثاني لظروفه المرضية.

- صورة من رقم الجلوس.

- بيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب موضحا بها المادة واليوم مختوم بختم رئيس اللجنة.

ونبهت الوزارة أنه في حالة حدوث عذر مرضي مفاجئ للطالب أثناء تأدية الامتحان مما يحول دون استمراره في أداء هذا الامتحان يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى حكومي لتقرير حالة الطالب المرضية، وعلى ولي الأمر تقديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم برفعها للادارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة.

وتستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمواد الأساسية وسوف تبدأ المواد الأساسية بمادة اللغة العربية غدًا الأحد.