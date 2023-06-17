السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

روابط ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوي 2023 pdf لجميع الشعب علمى وأدبى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

روابط ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوي 2023 pdf علمي علوم وعلمى رياضة وأدبى من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها خلال الأيام القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث “جوجل”.

ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوي 2023 

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوي 2023 pdf علمي علوم ورياضة وأدبي، لمعاونة الطلاب فى استعدادهم لامتحانات الثانوية العامة فى جميع الشعب (أدبى- علمى علوم- علمى رياضة).

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسى 2023 يوم 12 يونيو الماضى، ومن المقرر أن تنتهى فى 15 يوليو القادم 2023.

تعرف على ما تحويه ورق مفاهيم الصف الثالث الثانوى 2023

وتحتوي ورق المفاهيم التى أتاحتها الوزارة لجميع طلاب الثانوية العامة فى الشعب الثلاث “علمى علوم، وعلمى رياضة، وأدبى” على التالي:

- المعارف

 - المفاهيم 

- الخرائط 

-القواعد 

- المسائل الرياضية التي تتواجد في الكتاب المدرسي للطلاب.

لطلاب الثانوية العامة.. ماذا تفعل حال وجود عذر مرضي؟ التعليم تكشف تفاصيل التأجيل

نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة يوجه رسالة مهمة للطلاب بشأن امتحان اللغة العربية

رابط ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوي 2023 pdf علمي علوم

 

ويستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي في شعبة علمي علوم الراغبين في الحصول على أوراق مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2023 علمي علوم pdf،الحصول عليها من خلال  الدخول عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg

 

رابط ورقة المفاهيم ثانوية عامة 2023 شعبة أدبى

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية تحميل ورق المفاهيم من خلال الدول على هذا الرابط

https://moe.gov.eg

 

رابط ورقة المفاهيم للثانوية العامة 2023 شعبة علمى رياضة

 

وكذلك يمكن لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة من تحميل ورق المفاهيم لهذا العام من خلال الدخول على هذا الرابط https://moe.gov.eg

 

إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2023

يؤدي حاليا طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى امتحانات نهاية العام 2023 والمزمع أن تنتهى فى منتصف يوليو القادم وتتخلل أيام الامتحانات إجازة عيد الأضحى المبارك.

من ناحيتها منحت وزارة التربية والتعليم خمسة أيام إجازة لطلاب الثانوية العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم وقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو وتنتهى فى اليوم الرابع لعيد الأضحى السبت الموافق 1 يوليو 2023.

ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوي 2023 ورقة المفاهيم ثانوية عامة 2023 إجازة عيد الأضحى الثانوية العامة 2023 ورق مفاهيم الصف الثالث الثانوى 2023

الأكثر قراءة

"طعنه فى القلب".. الخلافات تدفع شابًا لقتل عامل بدار السلام

"الباز" يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل طبيب الساحل على يد صديقه "خائن العِشرة"

"ريحة الكفن كانت حلوة وملت المسجد".. "الباز" يرد على منتقدى هذا التصريح

سجل الآن.. التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

علوم البحار: الصور المتداولة لقرش "ماكو" يعيش فى الأعماق ولا يتواجد بمياه "المكس"

منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة جنوب السودان وديًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس