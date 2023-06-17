روابط ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوي 2023 pdf لجميع الشعب علمى وأدبى

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ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوي 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوي 2023 pdf علمي علوم ورياضة وأدبي، لمعاونة الطلاب فى استعدادهم لامتحانات الثانوية العامة فى جميع الشعب (أدبى- علمى علوم- علمى رياضة).

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسى 2023 يوم 12 يونيو الماضى، ومن المقرر أن تنتهى فى 15 يوليو القادم 2023.

تعرف على ما تحويه ورق مفاهيم الصف الثالث الثانوى 2023

وتحتوي ورق المفاهيم التى أتاحتها الوزارة لجميع طلاب الثانوية العامة فى الشعب الثلاث “علمى علوم، وعلمى رياضة، وأدبى” على التالي:

- المعارف

- المفاهيم

- الخرائط

-القواعد

- المسائل الرياضية التي تتواجد في الكتاب المدرسي للطلاب.

رابط ورقة المفاهيم للصف الثالث الثانوي 2023 pdf علمي علوم

ويستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي في شعبة علمي علوم الراغبين في الحصول على أوراق مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2023 علمي علوم pdf،الحصول عليها من خلال الدخول عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg

رابط ورقة المفاهيم ثانوية عامة 2023 شعبة أدبى

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية تحميل ورق المفاهيم من خلال الدول على هذا الرابط

https://moe.gov.eg

رابط ورقة المفاهيم للثانوية العامة 2023 شعبة علمى رياضة

وكذلك يمكن لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة من تحميل ورق المفاهيم لهذا العام من خلال الدخول على هذا الرابط https://moe.gov.eg

إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2023

يؤدي حاليا طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى امتحانات نهاية العام 2023 والمزمع أن تنتهى فى منتصف يوليو القادم وتتخلل أيام الامتحانات إجازة عيد الأضحى المبارك.

من ناحيتها منحت وزارة التربية والتعليم خمسة أيام إجازة لطلاب الثانوية العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم وقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو وتنتهى فى اليوم الرابع لعيد الأضحى السبت الموافق 1 يوليو 2023.