تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2023-2024 وشروط القبول

تنسيق مدارس التمريض العسكرى بعد الشهادة الإعدادية 2023-2024 وشروط القبول بمدارس التمريض.. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها من خلال محرك البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال السطور التالية جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الموضوع.

تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2023/2024

لم تعلن حتى اللحظة عن درجات القبول بمدارس التمريض العسكرى بعد الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2023/2024 ولكن هناك مؤشرات يستدل منها وتأتى من خلال تتبع تنسيق العام الماضى وقد يزيد تنسيق هذا العام درجة أو أثنين أو يقل درجة أو أثنين حسب متوسط مجاميع التلاميذ الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام 2023.

تنسيق القبول بمدارس التمريض(تمريض عسكرى) العام الماضى كانت كالتالى:

القاهرة 223 درجة، بينما محافظة الإسكندرية 218 درجة.

سوهاج 233 درجة، و السويس 220 درجة.

الإسماعيلية 218 درجة، بينما بني سويف 215 درجة.

دمياط من 203 درجة، و الوادي الجديد من 220 درجة

الأقصر 198 درجة، ومن ثم قنا 207 درجة.

أسوان 207 درجة، و أسيوط 223 درجة.

شمال سيناء 230 درجة، و الشرقية 228 درجة.

مرسى مطروح 205 درجة، و جنوب سيناء 225 درجة.

المنوفية 223 درجة، ومن ثم الفيوم 218 درجة.

السويس 222 درجة، بينما كفر الشيخ 220 درجة.

المنيا من 212 درجة، بينما القليوبية 215 درجة.

شروط التقديم في التمريض العسكري بعد الإعدادية 2023/2024

هناك شروط لابد أن يجتاز الطلاب (ذكور – بنات ) لدخول مدارس التمريض العسكرى وهى شروط يؤخذ بها كل عام وهى:

1- أن يتمتع الطالب ووالديه بالجنسية المصرية.

2- ضرورة حصول التلميذ فى الشهادة الإعدادية على الدرجات التى يحددها التنسيق للقبول بهذه المدارس .

3- ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة في أول أكتوبر.

4- تخطى الطالب جميع الاختبارات وهى الكشف الطبي والنفسي والهيئة داخل مدرسة التمريض.

5- أن يكون الطالب غير متزوج مع ضرورة موافقة ولي الأمر على عدم الزواج أثناء فترة الدراسة.