الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام

مدارس القاهرة
مدارس القاهرة

اعتمد محافظ القاهرة خالد عبدالعال، اليوم الإثنين، تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي "2023-2024" ليكون بحد أدنى 245 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة 140 درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام بـ40 درجة.

وأوضحت المحافظة -في بيان، اليوم- أنه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

ويسمح للطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر باختيار المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى المحافظة، وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد على 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

أما الطلاب الحاصلون على مجموع درجات 252 درجة فأكثر فيسمح لهم بالتقدم للمدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون التقيد بالمربع السكني، وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد على 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة، ولا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة، ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة، إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم، وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

الحد الأدنى للقبول قبول الطلاب مدارس القاهرة مجموع درجات الحد الأدنى

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