محافظ السويس يعتمد تنسيق الثانوية العامة والفنية للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس تنسيق القبول للمرحلة الثانوية العامة والثانوية الفنية للعام الدراسي 2023-2024 بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة إن محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر اعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية.

وأضاف عمارة إن التنسيق على النحو التالي : القبول بالصف الأول الثانوي العام من 230 درجة والقبول بالمدارس الثانوية الخاصة بمجموع 210 درجات.

فيما اعتمد المحافظ أيضا تنسيق المدارس الفنية «صناعي ـ تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ تعليم مزدوج»، للعام الدراسي 2023-2024 والمتقدمة الصناعية من مجموع 220 درجة بنات كحد أدني يتم أختيار عدد 100 طالبة من أعلى مجموع و المتقدمة الصناعية مجموع 190 درجة حد أدنى للبنين والمتقدمة التجارية من 185 درجة والمتقدمة الفندقية من 170 درجة ويتم القبول عن طريق المقابلة الشخصية للطالب والصناعات البحرية العسكرية بنين (عامة) 180 درجة وتعليم مزدوج 160 درجة كحد أدنى و القبول عن طريق المقابلة.

كما تم اعتماد القبول بمدارس التعليم الصناعي نظام 3 سنوات (عام) 145 درجة والتعليم الصناعي نظام 3 سنوات (مهني )141.5 درجة والتعليم التجارى نظام 3 سنوات 155 درجة ومدرسة كبريت التجارية المشتركة 140 درجة ( مدارس القطاع الريفى ) و التعليم الزراعى نظام 3 سنوات ( عام ) 140 درجة صغار السن و التعليم الزراعى نظام 3 سنوات (مهنى ) 140 درجة كبار السن.

حضر اعتماد التنسيق الأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والعقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ والأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.