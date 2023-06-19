الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2023 محور اهتمام الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية استعداد لتفعيل رابط الموقع الإلكتروني، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المخصص للتقديم، عقب إلغاء التقديم الورقي حيث يتم عمل حصر شامل للمدارس وإعداد المتقدمين لكل نوع تعليم ثانوي في كافة المحافظات.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2023/2024

يستعد حاليا الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية للتقديم في المرحلة الثانوية بأنواعها المختلفة (عام، تجاري، صناعي، زراعي) وحددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بما يلي:

استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية أو بيان النجاح موضح بها درجات كل مادة ( أصل و 3 صور)

شهادة الميلاد ( الأصل و 3 صور).

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر المسؤول عن الطالب تعلميا.

عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب مقاس 4*6 مدون عليها الاسم رباعي.

ملف بلاستيكي يحتوى كافة أوراق التقديم.

البطاقة الصحية للطالب.

رسوم استخراج شهادة الإعدادية 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم استخراج شهادة الإعدادية 2023 بنحو 50 جنيه يتم دفعها في مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني لإرفاقها في المستندات المطلوبة للتقديم في 1 ثانوي عام بكافة أنواع التعليم المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر أن مديريات التربية والتعليم والتعليم بالمحافظات قد أعلنت بالفعل عن تنسيق المرحلة الثانوية بأنواعه المختلفة (الثانوية العامة، التجاري، الصناعي، الزراعي، التمريض،…) وفقا لنسبة النجاح في الشهادة افعدادية بكل محافظة وعدد المدارس الثانوية في كل نوع تعليمي.

رابط تقديم الصف 1 ثانوي 2023/2024

لم تُفعّل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقديم لأولى ثانوي من خلال هذا الرابط (من هنا) وتحميل الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2023 للطلاب في كافة محافظات الجمهورية وذلك لضمان الشفافية وتطبيق المعايير التي وضعتها الوزارة، إذ يتم تفعيل الموقع الإلكتروني لمدة شهر كامل طوال الـ24 ساعة ليتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من التقديم دون أى معوقات عبر الشبكة العنكبوتية.

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