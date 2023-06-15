مع ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع محافظات الجمهورية حرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني عبر محرك الببحث “جوجل”.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن لينك التقديم للثانوية العامة، والدبلومات الفنية، وذلك يكون عبر البوابة الرسمية المخصصة لتقديم جميع طلبات الالتحاق في مدارس التعليم الثانوي العام والفني.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاب رسمي بمديرياتها التعليمية بالمحافظات المختلفة، وتكشف فيه عن تفاصيل التقديم للصف الأول الثانوي العام والفني في العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأوضحت الوزارة بخطابها أن هذه الخطوة تأتي تحت إطار توجهات الدولة وتكون من أجل التحول الرقمي، وأيضا العمل على تحسين والتطوير للخدمات التعليمية التي سيتم تقديمها لكل من الطلبة وأولياء الأمور.

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطابها الرسمي أنه يكون سياق استكمال ما سيتم العمل عليه ويكون على مدار الأعوام الدراسية السابقة، بينما سيتعلق بشأن ميكنة جميع الأعمال الخاصة بتنسيق الطلبة الناجحين بالشهادة الإعدادية للتقدم في مدارس المرحلة الثانوية بجميع أنواعها المختلفة “الثانوية العامة” – و"الثانوية الفنية بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات".

رابط تقديم الثانوية العامة 2023-2024



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى انه يتاح البدء في جميع إجراءات تنسيق قبول الطلبة المتقدمين للالتحاق في مدارس الصف الأول الثانوي العام وتكون بشكل إلكتروني، وذلك في العام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث يتاح للطلاب الراغبين بإجراء التنسيق عبر منصة التنسيق الثانوي من خلال الرابط التالي بالضغط من هنا.

لينك تقديم الدبلومات الفنية 2023-2024



وأضافت وزارة التربية والتعليم في مصر بأنه يتاح البدء في إجراءات التنسيق بقبول الطلاب المتقدمين للالتحاق في مدارس الصف الأول الثانوي الفني وتكون بشكل إلكتروني، وذلك في العام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث يتاح للطلاب الراغبين في إجراء التنسيق عبر منصة التنسيق الثانوي من خلال الرابط التالي بالضغط من هنا.



الأوراق المطلوبة في تقديم الصف الأول الثانوي الفني

أصل شهادة النجاح بالشهادة الإعدادية و3 صور منها.

أصل من شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر و3 صور منها.

إيصال من دفع المصروفات المدرسية وصورتين منه.

وصورة بطاقة ولي الأمر.

عدد 5 من الصور الشخصية حديثة للطالب المتقدم مكتوب عليه اسمه.

شهادة صحية للطالب ستثبت خلوه من الأمراض المعدية.

وملف ورقي للتقديم.