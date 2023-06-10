تفاصيل التقديم فى مدرسة الذهب والمجوهرات ايجيبت جولد 2023

شروط التقديم فى مدرسة الذهب والمجوهرات ايجيبت جولد، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية عبر “جوجل”، من الناجحين بطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي الحالي 2022 -2023، لمعرفة شروط التقديم بالمدرسة، للالتحاق بها، بعد اعلان تنسيق القبول بها.

مدارس تكنولوجيا التطبيقية، تعد من بدائل المدارس عن الالتحاق بمدارس الثانوية العامة، ومن ضمنها مدرسة ايجيبت جولد.

شروط القبول بمدرسة ايجيبت جولد

وننشر فى التقرير التالي شروط التقديم فى مدرسة الذهب والمجوهرات ايجيبت جولد، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة شروط للالتحاق بمدرسة Egypt Gold كالتالي :

يحصل الطالب على الحد الأدني للقبول في المدرسة وفقًا للتنسيق 220 درجة.

2) ألا يزيد سن الطالب عن 18 عامًا في اول أكتوبر

يجتياز الطالب المتقدم للإلتحاق بالمدرسة اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والمقابلات الشخصية

يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)

لائق طبيًا

مصري الجنسي

حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية).

تنسيق مدرسة ايجيبت جولد للعام الدراسي الجديد 2023-2024

وتحدد وزارة التربية والتعليم، تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في نهاية شهر يونيو الجاري، تتراوح تنسيق المدارس التكنولوجيا التطبيقية ما بين 240 لـ 260 درجة.

تتكون المدرسة تتكون من 13 فصلًا دراسيًا بجوار المنطقة رقم 1 بمدينة العبور على مساحة 9 آلاف و844 مترًا وتتكون من مبنى 3 أدوار وبها مكاتب لشئون الطلاب وصالات وملاعب متنوعة والعديد من الورش.

يقدم الطلاب المتقدمين للدرسة في مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل 2022-2023 الأوراق التالية:-

بيان نجاح الطالب في الشهادة الإعدادية

صورة شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر

صورة بطاقة ولي الأمر

وطلب إلتحاق بالمدرسة موقع من ولي الأمر

عدد 4 صور شخصية للطالب المتقدم حديثة.

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