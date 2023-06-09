نتيجة 6 ابتدائي أزهر| رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

ننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، حيث ينتظر طلاب الصف السادس الابتدائى الأزهري، موعد الإعلان عن النتائج، وذلك بعد الإنتهاء من اختبارات نهاية العام الدراسي 2022-2023، في 25 مايو الماضي، و أعلن الأزهر الشريف عن ظهور النتائج رسمياً عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج عقب اعتمادها.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية، رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، والرابط الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

بلغ عدد طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية 164639 طالب، وأنهي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023، يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023، ومن المتوقع ظهور النتائج عقب اعتمادها رسمياً من قبل وكيل الأزهر عبر الرابط الرسمي التالي:

https://natiga.azhar.eg/results2023.html.



رابط وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

وفي هذا الصدد، يستطيع طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي الأزهري وأولياء أمورهم الحصول على النتائج الأسبوع المقبل عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول علي بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج عبر الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg/results2023.html.

الخطوة الثانية: اختيار المنطقة الأزهرية التابع لها.

الخطوة الثالثة: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الخطوة الرابعة: الضغط علي أيقونة «استعلام».

الخطوة الخامسة: تظهر أمامك النتائج فور اعتمادها وظهورها رسمياً الأسبوع المقبل.

ويمكنكم التواصل مع بوابة الأزهر الشريف من خلال الاتصال على الرقم التالي: 19493.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

جاء توزيع درجات مواد الصف السادس الابتدائي الأزهري علي النحو التالي:

• توزيع درجات مادة القرآن الكريم: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة اللغة العربية: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة الرياضيات: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة التربية الإسلامية: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية: 25 درجة.

• توزيع درجات مادة العلوم: 25 درجة.

• توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية: 25 درجة.

• المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية في الترمين 450 درجة.