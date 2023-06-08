ارتفعت معدلات البحث عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023، وظهور نتيجة الطلاب بالقطاع العام ما دفع أولياء الأمور للبحث عن نتيجة أولادهم بالمعاهد الازهرية.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023



وننشر في التقرير التالي، رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023 والتي تظهر على البوابة الالكترونية للأزهر الشريف بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات واعمادها رسميًا من وكيل الأزهر.

توفر بوابة الأزهر الالكترونية رابط مخصص للنتيجة وهو الموجود هنا والذي سيكون متوفر عليه النتيجة بمجرد اعتمادها واعلانها.

https://azhar.gov.eg/static/results.aspx



وبمجرد الدخول عليه، تظهر "نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ الأسبوع القادم"



الدخول المباشر من بوابة الأزهر الالكترونية (من هنا)



اختيار خدمات الأزهر الشريف

اختيار نتائج الشهادات الازهرية

اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2022-2023



كان عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية 164639 طالب وطالبة لأداء امتحانات الترم الثاني العام الدراسي 2022-2023 من 20 إلى 25 مايو الماضي.



توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

يكون توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية كالتالي:

المجموع الكلي للتأمين الأول والثاني 550 درجة



مادة القرآن الكريم ١٠٠ درجة

مادة اللغة العربية ١٠٠ درجة

مادة الرياضيات ١٠٠ درجة

مادة التربية الإسلامية ١٠٠ درجة

مادة الدراسات الاجتماعية ٥٠ درجة

مادة العلوم ٥٠ درجة

مادة اللغة الإنجليزية ٥٠ درجة



نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023

ومن خلال نفس الرابط السابق ذكرها يكون متاح أيضا نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بمجرد انتهاء أعمال التصحيح واعتمادها من وكيل الأزهر.



توزيع درجات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023



المجموع الكلي الترم الثاني 490 درجة



مادة أصول الدين (تفسير حديث توحيد وسيرة) 100درجة

مادة اللغة العربيه (مطالعه نصوص انشاء نحو صرف ) 100 درجة

مادة الرياضيات (الجبر والهندسة) 60

مادة الفقه 50 درجة

مادة الثقافه الاسلامية 20 درجة

مادة القرأن الكريم 40 درجة

مادة اللغة الانجليزية 40 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة

مادة العلوم 40 درجة



