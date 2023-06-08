الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية الازهرية

ارتفعت معدلات البحث عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023، وظهور نتيجة الطلاب بالقطاع العام ما دفع أولياء الأمور للبحث عن نتيجة أولادهم بالمعاهد الازهرية.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023
 

وننشر في التقرير التالي، رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023 والتي تظهر على البوابة الالكترونية للأزهر الشريف بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات واعمادها رسميًا من وكيل الأزهر.

توفر بوابة الأزهر الالكترونية رابط مخصص للنتيجة وهو الموجود هنا والذي سيكون متوفر عليه النتيجة بمجرد اعتمادها واعلانها.

https://azhar.gov.eg/static/results.aspx
 

وبمجرد الدخول عليه، تظهر "نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ الأسبوع القادم"
 

الدخول المباشر من بوابة الأزهر الالكترونية (من هنا)
 

اختيار خدمات الأزهر الشريف 
اختيار نتائج الشهادات الازهرية 
اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2022-2023 
 

الآن.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

كان عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية  164639 طالب وطالبة لأداء امتحانات الترم الثاني العام الدراسي 2022-2023 من 20 إلى 25 مايو الماضي.
 

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

 يكون توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية كالتالي: 
المجموع الكلي للتأمين الأول والثاني  550 درجة 
                                                        
مادة القرآن الكريم ١٠٠ درجة
مادة اللغة العربية ١٠٠ درجة
مادة الرياضيات ١٠٠ درجة
مادة التربية الإسلامية ١٠٠ درجة
مادة الدراسات الاجتماعية ٥٠ درجة
مادة العلوم ٥٠ درجة
مادة اللغة الإنجليزية ٥٠ درجة
 

متاح.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2023 عبر بوابة الأزهر

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023  

ومن خلال نفس الرابط السابق ذكرها يكون متاح أيضا نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بمجرد انتهاء أعمال التصحيح واعتمادها من وكيل الأزهر.
 

توزيع درجات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023  
 

المجموع الكلي الترم الثاني  490 درجة  
 

مادة أصول الدين (تفسير حديث توحيد وسيرة) 100درجة
مادة اللغة العربيه (مطالعه نصوص انشاء نحو صرف ) 100 درجة

مادة الرياضيات (الجبر والهندسة) 60
مادة الفقه 50 درجة 
مادة الثقافه الاسلامية 20 درجة 
مادة القرأن الكريم  40 درجة 
مادة اللغة الانجليزية  40 درجة 
مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة 
مادة العلوم  40 درجة 

 

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الآن.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

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رابط بوابة الأزهر للنتائج للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية رابط نتيجة الشهادة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023 نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني نتائج الشهادات الأزهرية البوابة الإلكترونية للأزهر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف الترم الثاني 2023

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