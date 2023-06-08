رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023
ارتفعت معدلات البحث عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023، وظهور نتيجة الطلاب بالقطاع العام ما دفع أولياء الأمور للبحث عن نتيجة أولادهم بالمعاهد الازهرية.
رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023
وننشر في التقرير التالي، رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023 والتي تظهر على البوابة الالكترونية للأزهر الشريف بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات واعمادها رسميًا من وكيل الأزهر.
توفر بوابة الأزهر الالكترونية رابط مخصص للنتيجة وهو الموجود هنا والذي سيكون متوفر عليه النتيجة بمجرد اعتمادها واعلانها.
https://azhar.gov.eg/static/results.aspx
وبمجرد الدخول عليه، تظهر "نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ الأسبوع القادم"
الدخول المباشر من بوابة الأزهر الالكترونية (من هنا)
اختيار خدمات الأزهر الشريف
اختيار نتائج الشهادات الازهرية
اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2022-2023
كان عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية 164639 طالب وطالبة لأداء امتحانات الترم الثاني العام الدراسي 2022-2023 من 20 إلى 25 مايو الماضي.
توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023
يكون توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية كالتالي:
المجموع الكلي للتأمين الأول والثاني 550 درجة
مادة القرآن الكريم ١٠٠ درجة
مادة اللغة العربية ١٠٠ درجة
مادة الرياضيات ١٠٠ درجة
مادة التربية الإسلامية ١٠٠ درجة
مادة الدراسات الاجتماعية ٥٠ درجة
مادة العلوم ٥٠ درجة
مادة اللغة الإنجليزية ٥٠ درجة
نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023
ومن خلال نفس الرابط السابق ذكرها يكون متاح أيضا نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بمجرد انتهاء أعمال التصحيح واعتمادها من وكيل الأزهر.
توزيع درجات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023
المجموع الكلي الترم الثاني 490 درجة
مادة أصول الدين (تفسير حديث توحيد وسيرة) 100درجة
مادة اللغة العربيه (مطالعه نصوص انشاء نحو صرف ) 100 درجة
مادة الرياضيات (الجبر والهندسة) 60
مادة الفقه 50 درجة
مادة الثقافه الاسلامية 20 درجة
مادة القرأن الكريم 40 درجة
مادة اللغة الانجليزية 40 درجة
مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة
مادة العلوم 40 درجة