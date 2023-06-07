يبحث طلاب وأولياء أمور المعاد الأزهرية فى جميع محافظات مصر عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023.

ووفرت بوابة الأزهر الإلكترونية، رابطًا للاستعلام عن النتائج فور ظهورها، حيث لم تظهر النتيجة حتي الآن.

ويترقب أولياء الأمور وطلاب المعاهد الأزهرية موعد ظهور النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة العام الدراسي 2022-2023، فور ظهورها، عبر الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية (من هنا).

وتعد بوابة الأزهر الإلكترونية هى المصدر الموثوق للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية، حيث يتم تحديث النتائج فور انتهاء عملية التصحيح والتقييم، ورصد الدرجات، ومن خلال الموقع يستطيع الطلاب وأولياء الأمور التعرف على النتيجة بسرعة ودقة، دون الحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة.

كما تتيح بوابة الأزهر تقديم رابط لتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري وكذلك رياض الأطفال الأزهري، ومن المتوقع أن يبدأ التقديم من خلال الموقع بعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية خلال الساعات القليلة القادمة.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج (من هنا). اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية أو الإعدادية الأزهرية. كتابة رقم الجلوس بطريقة صحيحة. اضغط على اظهار النتيجة.

توزيع الدرجات الإعدادية الأزهرية

مادة أصول الدين 100 درجة.

مادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

أما المواد غير المضافة للمجموع: المستوى الرفيع 40 درجة، الحاسب الآلي 40 درجة، التربية الفنية 20 درجة.

تناولنا فى هذا التقرير رابط بوابة الأزهر للنتائج للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 الرسمي، وكذلك توزيع درجات الشهادة الإعدادية، مع خالص التمنيات لطلاب المعاهد الأزهرية بالنجاح والتوفيق.