متاح.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2023 عبر بوابة الأزهر

مع إعلان الشهادة الابتدائية في جميع المحافظات يسعى طلاب الأزهر وأولياء أمورهم للبحث عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2023 عبر “جوجل”، وذلك مع قرب اعتماد وإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الأزهري بالترم الثاني 2023 من خلال الاسم ورقم الجلوس، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2023

وتنشر "الدستور" في هذه السطور رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، ونتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023، وكيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

ومع اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2023 برقم الجلوس أو الإسم، سوف يتم تفعيل رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، عقب عدة دقائق مباشرة.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

ويترقب جميع طلبة الشهادة الابتدائية وأولياء أمورهم، لينك نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2023 برقم الجلوس، وذلك يكون باعتبار أنه سيتبقى القليل من الوقت للاعتماد الرسمي لها من قبل الدكتور محمد الضوينى، بصفته وكيل الأزهر الشريف، وتكون تلك الخطوة الأولى بإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهر بكافة المحافظات، ومن ثم يتم إدراج نتائج طلبة 6 ابتدائي، من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، ونقدمه في الفقرة التالية، مع الشرح للخطوات الواجب إتباعها، وذلك من أجل الحصول على نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2023 برقم الجلوس.

الدخول على “رابط بوابة الأزهر الإلكترونية” من هنا. ثم الضغط على إيقونة “خدمات الأزهر الشريف”. الضغط على عبارة مكتوبة "نتائج الشهادات الأزهرية". ثم اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية في الترم الثاني 2023. إدخال اسم الطالب وكتابة رقم الجلوس. اختيار المحافظة التابع لها الطلاب نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2023 برقم الجلوس. النقر على عرض “النتيجة”، ثم تظهر على الفور.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2023 برقم الجلوس، لم تصبح متاحة أمام جميع طلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري إلى الآن، وعند الضغط على لينك بوابة الأزهر الإلكترونية، والتي عرضناها خلال النقاط السابقة، سوف تظهر لك عبارة أن النتيجة عقب أيام قليلة.