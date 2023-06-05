رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 ورياض الأطفال

تصدر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 قائمة بحث الكثير من أولياء الأمور خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع اقتراب فتح باب الالتحاق بالمعاهد الأزهرية الرسمية والنموذجية للغات في جميع أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، ضمن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

وتستعرض "الدستور" رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للتيسير على أولياء الأمور الراغبين في تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد والأوراق المطلوبة وسن القبول في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي.

ويمكن تسجيل طلبات التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 في المعاهد العربية الرسمية والنموذجية بعد فتح باب التقديم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

وبعد ذلك اختيار أيقونة قطاع المعاهد الأزهرية ثم رياض الأطفال والتقديم للطلاب الجدد ثم تعبئة استمارة البيانات المطلوبة ثم طباعتها بعد إتمام عملية التسجيل لتقديمها إلى المعهد المراد الالتحاق به.

مستندات التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

حدد قطاع المعاهد الأزهرية مستندات التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 على النحو التالي:-

صورة ضوئية من الرقم القومي للأب أو الأم على أن تكون سارية.

تسليم ملف التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري والمتوفر في المكتبات.

تقديم الاستمارة الصحية بعد ملئها من جانب من الإدارة الصحية المتواجدة في المراكز والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

تسليم عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل أو الطفلة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

تقديم صورة ضوئية من فاتورة مياه أو كهرباء لإثبات محل إقامة الطفل.

إرفاق الدمغات التعليمية والصحية والمتوفرة في مكاتب البريد.

سن القبول في المعاهد الأزهرية 2023

كما حددت المعاهد الأزهرية سن القبول في المعاهد للعام الدراسي الجديد لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري على النحو التالي: