الآن.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023
مع إعلان نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية في الكثير من محافظات الجمهورية، حرص الطلاب الأزهريين على معرفة رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 عبر جوجل، حيث أعلن الأزهر الشريف في مصر موعد إعلان نتيجة الشهادتين في الترم الثاني 2023، منوها أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023
وتستعرض “الدستور” في هذه السطور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في الترم الثاني 2023.
كشف الأزهر الشريف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادتين، وستكون خلال الأيام القادمة.
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023
أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، بصفته رئيس الإدارة المركزية للامتحانات في قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سوف يتم اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2023، خلال الأيام القادمة، وسوف يتم طرح نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، وتكون من خلال الموقع الإلكتروني بعد اعتماد الدكتور محمد الضويني، بصفته وكيل الأزهر الشريف عقب مراجعتها للتأكد من عدم الوجود لأخطاء بها ورصد الدرجات في جميع المواد الدراسية للطالب.
رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية
ويمكن الحصول على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2023، وتكون من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وذلك عقب اعتمادها من خلال الدكتور محمد الضويني، بصفته وكيل الأزهر الشريف، والانتهاء من عمليات التصحيح وأعمال الكنترول، والجمع والرصد وتجميع درجات امتحانات نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2023، وذلك يكون من خلال الضغط على الرابط التالى: من هنا.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023
- أولا: يتم الدخول على (موقع بوابة الأزهر الشريف) من خلال الرابط التالى: من هنا.
- ثانيا: اختيار “خدمات الأزهر الشريف”.
- ثالثا: قم باختيار "نتائج الشهادات الأزهرية".
- رابعا: كتابة “رقم جلوس” الطالب المقيد.
- خامسا: ثم قم بإدخال “بيانات المعهد الأزهري” التابع له الطالب.
- سادسا وأخيرا: قم بالضغط على كلمة “عرض النتيجة” وسوف تظهر على الفور.