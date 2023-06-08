الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

بوابة الأزهر الإلكترونية
بوابة الأزهر الإلكترونية

مع إعلان نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية في الكثير من محافظات الجمهورية، حرص الطلاب الأزهريين على معرفة رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 عبر جوجل، حيث أعلن الأزهر الشريف في مصر موعد إعلان نتيجة الشهادتين في الترم الثاني 2023، منوها أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في الترم الثاني 2023.

كشف الأزهر الشريف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادتين، وستكون خلال الأيام القادمة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، بصفته رئيس الإدارة المركزية للامتحانات في قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سوف يتم اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2023، خلال الأيام القادمة، وسوف يتم طرح نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، وتكون من خلال الموقع الإلكتروني بعد اعتماد الدكتور محمد الضويني، بصفته وكيل الأزهر الشريف عقب مراجعتها للتأكد من عدم الوجود لأخطاء بها ورصد الدرجات في جميع المواد الدراسية للطالب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية

ويمكن الحصول على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2023، وتكون من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وذلك عقب اعتمادها من خلال الدكتور محمد الضويني، بصفته وكيل الأزهر الشريف، والانتهاء من عمليات التصحيح وأعمال الكنترول، والجمع والرصد وتجميع درجات امتحانات نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2023، وذلك يكون من خلال الضغط على الرابط التالى: من هنا.

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 التيرم الثاني

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

  • أولا: يتم الدخول على (موقع بوابة الأزهر الشريف) من خلال الرابط التالى: من هنا.
  • ثانيا: اختيار “خدمات الأزهر الشريف”.
  • ثالثا: قم باختيار "نتائج الشهادات الأزهرية".
  • رابعا: كتابة “رقم جلوس” الطالب المقيد.
  • خامسا: ثم قم بإدخال “بيانات المعهد الأزهري” التابع له الطالب.
  • سادسا وأخيرا: قم بالضغط على كلمة “عرض النتيجة” وسوف تظهر على الفور.
رابط بوابة الازهر الالكترونية بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية بوابة الأزهر

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

مصطفى كلبش معاون مباحث الفتح يتصدر البحث على مواقع التواصل بعد استشهاده (صور)

وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

استعلام مباشر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2023 الترم الثاني عبر الدستور

البترول: أسواق النفط بدأت في الاستقرار وأمريكا تتطلع إلى استعادة زخم العرض

"الموروث المجتمعي من الحضارة المصرية في مجتمعنا المعاصر".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس