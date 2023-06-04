الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الاعدادية الأزهرية
الاعدادية الأزهرية

تصدر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 قائمة بحث الكثير من طلاب وأولياء الأمور الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع مرور أكثر من أسبوع على انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 واقتراب أعمال التصحيح ومراجعة الامتحانات على الانتهاء.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

ويستعرض "الدستور" رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني فور اعتمادها رسميا من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أو الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

وكشفت مصادر بقطاع المعاهد الأزهرية عن بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات في 25 مايو الماضي، وانتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 يوم 27 مايو الماضي. 

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية أو الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال إتباع الخطوات التالية:

  • أولًا: الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي: من هنا.
  • ثانيًا: الضغط على أيقونة نتائج شهادات الأزهر.
  • ثالثًا: اختيار الشهادة الابتدائية أو الإعدادية الأزهرية.
  • رابعًا: كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في الامتحانات.
  • خامسًا: الضغط على أيقونة "عرض النتيجة".

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درجات امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023

حدد قطاع المعاهد الأزهرية توزيع درجات امتحانات الشهادة الإبتداية الأزهرية 2023 للمواد المضافة للمجموع على النحو التالي:-

المادة المجموع
مادة القرآن الكريم50 درجة
مادة اللغة العربية50 درجة
مادة الرياضيات50 درجة
مادة التربية الإسلامية50 درجة
مادة الدراسات الاجتماعية25 درجة
مادة العلوم25 درجة
مادة اللغة الإنجليزية25 درجة
المجموع الكلي في الترمين450 درجة

توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

كما حدد قطاع المعاهد الأزهرية توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 للمواد المضافة للمجموع على النحو التالي:-

المادةالمجموع
مادة أصول الدين100 درجة
اللغة العربية100 درجة
الرياضيات60 درجة
الفقة50 درجة
القرآن الكريم40 درجة
الدراسات الاجتماعية40 درجة
العلوم40 درجة
اللغة الأجنبية40 درجة
الثقافة الإسلامية20 درجة

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بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023.. نتائج الامتحانات

الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر رابط بوابة الأزهر رابط بوابة الازهر الالكترونية بوابه الازهر الالكترونية للنتائج الشهادة الاعدادية الازهرية 2023

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