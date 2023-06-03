السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوابة الأزهر الإلكترونية.. الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية الأزهرية

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات.

 

بوابة الازهر الالكترونية

 

بوابة الأزهر الإلكترونية

ويستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023 الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الشريف.

وتوفر بوابة الأزهر الإلكترونية الحصول على نتائج كل من:

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٢ /٢٠٢٣

نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الثاني2021-2022

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني2021-2022

نتيجة معاهد البعوث الدور الثاني 2022

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور الثاني 2021-2022

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2021-2022

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2021-2022

 

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بوابة الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 

وتوفر بوابة الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني، وسيتم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني فور اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2023 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الالكترونية https://natiga.azhar.eg/ 

 

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 والأوراق المطلوبة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

مادة أصول الدين 100 درجة.

مادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

أما المواد غير المضافة للمجموع: المستوى الرفيع 40 درجة، الحاسب الآلي 40 درجة، التربية الفنية 20 درجة.

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