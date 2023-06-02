يبحث آلاف من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية وأولياء الأمور عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023 عبر جوجل، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق لكافة الامتحانات التي انتهت من قبل أيام قليلة في 27 مايو الماضي عقب أن استمرت أسبوع كامل، وكانت قد بدأت في يوم 7 من مايو 2023.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023.

بوابة الأزهر الشريف من خلال رقم الجلوس 2023

توفر بوابة الأزهر الشريف بمصر برقم الجلوس نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2023 عقب أن تنتهي جميع عمليات التصحيح، حيث أن بدأت أعمال كنترولات الصف الثالث الإعدادي بعد انتهاء الامتحانات فورًا، وعلى أن ستستمر تصحيح امتحانات إلى نهاية الأسبوع، وإعلان نتائج ثالثة إعدادي أزهر عقب اعتمادها من خلال الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الثاني 2023 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

يستطيع جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر الدخول من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي: من هنا.

موعد نتيجة 3 إعدادي الأزهر الشريف

بدأت المعاهد الأزهرية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بأعمال تصحيح كراسات الإجابات لطلبة الصف الثالث الإعدادي وستستمر على مدار الأسبوع الحالي، طبق جدول محدد وضعته بالمناطق الأزهرية لضمان الانتهاء من التقدير للدرجات ومراجعتها وتجميعها والقيام بإعداد كشوف النتائج وذلك قبل بداية الأسبوع القادم.

وأشاد قطاع المعاهد الأزهرية في كنترولات تصحيح أوراق طلبة الشهادة الإعدادية بضرورة التحري للدقة والشفافية في أعمال تقدير الدرجات لمنح كل تلميذ حقة، مع الضرورة بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

خطوات الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023

هناك 5 خطوات يتمكن من خلالهم التلميذ أن يحصل على نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس.