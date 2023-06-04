بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2023، حيث انهي طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023 امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 27 مايو الماضي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 خلال هذة الايام عبر بوابة الازهر الالكترونية عقب اعتمادها من قبل شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب واعلان اسماء اوائل الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 ونسب النجاح في هذا العام 2022/2023 .

بوابة الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

توفر بوابة الازهر الشريف نتيجة الاعدادية الأزهرية 2023 واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الأزهرية عبر بوابة الأزهر الالكترونية.

في البداية يدخل طالب اعدادية الازهر على بوابة الأزهر الشريف .

ثم يقوم باختيار خدمات الأزهر الشريف.

ومن هذه الصفحة اختر خدمة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022-2023

سوف تظهر لك صفحة تطلب منك وضع رقم الجلوس الخاص بالطالب

بعد ذلك اضغط على خدمة الاطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري.

سوف تظهر نتيجة الطالب في كل مادة أدى فيها الامتحان، علما أن عدد المواد التي تضاف إلى المجموع 9 مواد، بالإضافة إلى 3 مواد لا تضاف إلى المجموع.

بوابة الأزهر الإلكترونية

ويستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023 الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الشريف.

وتوفر بوابة الأزهر الإلكترونية الحصول على نتائج كل من:

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٢ /٢٠٢٣

نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الثاني2021-2022

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني2021-2022

نتيجة معاهد البعوث الدور الثاني 2022

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الدور الثاني 2021-2022

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2021-2022

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2021-2022

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

مادة أصول الدين 100 درجة.

مادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

أما المواد غير المضافة للمجموع: المستوى الرفيع 40 درجة، الحاسب الآلي 40 درجة، التربية الفنية 20 درجة.