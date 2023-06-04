الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الثانوية الأزهرية أدبى يؤدون امتحانى الفقه والحديث.. اليوم

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

يبدأ طلاب القسم الأدبي، بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023، حيث يؤدون الامتحان اليوم في مادتي الفقه والحديث.

وانطلقت أمس السبت، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في أول أيامها، والتي بدأت بمادتي الفقه والحديث للقسم العلمي، وسط اهتمام كبير من قيادات الأزهر، بتوجيهات من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث حرص قيادات الأزهر الشريف على تفقد أعمال الامتحانات في الكثير من محافظات الجمهورية، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

ويبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

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