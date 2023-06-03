بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023.. نتائج الامتحانات

يبحث العديد من المواطنين عن بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023، وذلك لمعرفة نتائج الامتحانات، فقد أعلن الازهر الشريف عن تفاصيل النتيجة ويمكن الحصول عليها من خلال البوابة الرسمية للأزهر الشريف بعد كتابة رقم الجلوس الخاص بك، فى هذا السياق ترصد الدستور خلال السطور المقبلة تفاصيل الحصول على النتيجة برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الشريف.

رابط بوابة الأزهر الشريف للحصول على نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2023

يمكنك الكتابة فى جوجل كلمة «بوابة الأزهر الشريف الالكترونية» وأختيار الاختيار الاول الذي يظهر فى البحث وسوف يظهر لك الرابط التالى وهو (من هنا).

ويمكنك الحصول على النتيجة الخاصة بك سواء ابتدائي أو إعدادى من خلال البوابة الالكترونية للأزهر الشريف، وذلك ضمن البحث عن بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023 ونتائج الامتحانات حيث أن تعتبر بوابة الأزهر الإلكترونية مصدرًا موثوقًا للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية.

وحسبما أعلن الأزهر الشريف فقد قال عن نتائج الامتحانات برقم الجلوس لعام 2023 أنه تم تحديث النتائج فور انتهاء عملية التصحيح والتقييم بالاضافة إلى أن هذا يساعد الطلاب وأولياء الأمور على معرفة النتيجة بشكل سريع ودقيق، دون الحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة.

ويبحث العديد من طلاب الاعدادية فى الازهر الشريف على تفاصيل توزيعة الدرجات وهى كالتالى كما تنشرها الدستور:

مادة أصول الدين 100 درجة.

مادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

أما المواد غير المضافة للمجموع والتى يبحث عنها الطلاب فى بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023 ونتائج الامتحانات : المستوى الرفيع 40 درجة، الحاسب الآلي 40 درجة، التربيه الفنية 20 درجة.