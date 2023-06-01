ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2023 بوابة الأزهر، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الأزهري الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023، فقد أنهي الطلاب امتحاناتهم مساء يوم السبت الماضي، مما جعل محركات البحث في تزايد مستمر عن النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2023 بوابة الأزهر

وفي هذا الإطار، يستطيع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني لعام 2023 بالاسم فقط من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://www.azhar.eg/splash.html.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس والاسم

بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية منذ يوم الأحد الماضي، على أن يتم عرضها واعتمادها من قبل الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ثم يتم إعلانها على بوابة الأزهر الالكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2023 بوابة الأزهر

وفي سياق متصل، نستعرض لكم خطوات الحصول علي نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2023 ترم تاني بالاسم و رقم الجلوس، عبر إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: على الطالب/ة أو ولي الأمر الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://www.azhar.eg/splash.html.

الخطوة الثانية: علي الطالب/ة أو ولي الأمر إختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.

الخطوة الثالثة: علي الطالب/ة أو ولي الأمر كتابة اسم الطالب المراد الحصول علي النتائج الخاص به.

الخطوة الرابعة: علي الطالب/ة أو ولي الأمر إدخال رقم الجلوس الخاص به.

الخطوة الخامسة: علي الطالب/ة أو ولي الأمر الضغط علي أيقونة "عرض نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية".

توزيع درجات في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وفي هذا الصدد، جاء توزيع ومجموع الدرجات في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني علي النحو التالي:

• توزيع درجات القرآن الكريم: 20 درجة.

• توزيع درجات الفقه: 25 درجة.

• توزيع درجات الحديث والتفسير: 25 درجة.

• توزيع درجات التوحيد والسيرة: 25 درجة.

• توزيع درجات الثقافة الإسلامية: 10 درجات.

• توزيع درجات النحو والصرف: 25 درجة.

• توزيع درجات المطالعة والنصوص: 25 درجة.

• توزيع درجات مادة الرياضيات: 30 درجة.

• توزيع درجات العلوم والدراسات الاجتماعية: 20 درجة لكل منها.

• توزيع درجات اللغة الإنجليزية: 20 درجة.