مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الكثير من المحافظات حرص طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور على معرفة توقعات تنسيق الثانوي العام 2023 جميع المحافظات عبر جوجل، لمعرفة تنسيق دخول المدارس على مستوى محافظات الجمهورية.

توقعات تنسيق الثانوي العام 2023 جميع المحافظات

وتستعرض “الدستور” بالتقرير التالي توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات.

وإذا كنت تريد معرفة التنسيق للطلاب الملتحقين بالثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات، فإن هذا سيتحدد عقب الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الامتحانات لطلاب الصف الثالث الإعدادي، والقيام بتحديد عدد الطلبة الناجحين، وذلك يكون من أجل وضع تنسيق الدخول لمدارس الثانوي العام، وعادة ما سيتم التقديم في مدارس الثانوي العام عقب انتهاء طلبة الصف الثالث الثانوي من جميع الامتحانات مباشرة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة

ربما يبحث الطلبة حاليا عن تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة، ووصل إلى 235 بالمرحلة الثانية، بينما المرحلة الأولى ستكون من مجموع 240 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

في حين يبحث الكثير عن تنسيق الشهادة الإعدادية لعام 2023 محافظة الجيزة، وهذا إن لم يتم تحديده إلى الآن، ولكن يتاح القياس على العام الماضي، وإن النتيجة ربما ستزيد أو تقل بحوالي درجة أو حوالي اثنين، فيكون تنسيق الشهادة الإعدادية من مجموع 218 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 سوهاج

وربما سيكون تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 سوهاج، من مجموع حوالي 258 درجة، وكان هذا أعلى تنسيق في العام الماضي، لذا سوف يكون مطالب من طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج أن يكون المجموع النهائي لا يقل عن مجموع 258 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الدقهلية

وأيضا قد جاء تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية مرتفع لكي يكسر حاجز الـ 250 درجة، لذلك سوف يكون من المفترض تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية، في ذات هذا الإطار لا يقل عن مجموع 250 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسكندرية

وحول تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 محافظة الإسكندرية، سيكون مجموع 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسماعيلية

وعن تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الإسماعيلية، ربما يكون في حدود مجموع 230 درجة.