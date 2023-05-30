توقعات تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2023 بالنسب المئوية وشروط القبول للطلاب والطالبات

تصدر تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2023 قائمة بحث الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات وحرص الكثيرون على الالتحاق بمدارس التمريض الثانوية في العام الدراسي المقبل.

شروط تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط القبول في مدارس التمريض الثانوية 2023 للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية، يجب توافرها في المتقدمين، من بينها:

1- الحصول حاصل على الشهادة الإعدادية في نفس عام تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 التمريض.

2- التمتع بالجنسية المصرية للمتقدم أو المتقدمة.

3- لا يقل عمر الطالب المتقدم عن 15 سنة ولا يزيد عن 18 عاما.

4- اجتياز الكشف الطبي والاختبار الشخصي.

5- اجتياز الاختبارات النفسية في المدرسة.

6- ألا تكون المتقدمة متزوجة وألا تتزوج أثناء سنوات الدراسة في التمريض.

7- يجب أن يكون الطالب حسن مظهر والسلوك والسمعة.

توقعات تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2023

من المتوقع أن يقترب تنسيق التمريض 2023 من تنسيق العام الماضي، على أن يتم تحديد بعد ظهور النتيجة وفقًا للمجموع الكلي للطلاب في كل محافظة على حدة، وفيما يلي تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022:-