الثلاثاء 30 مايو 2023
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مصر

توقعات تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2023 بالنسب المئوية وشروط القبول للطلاب والطالبات

التمريض
التمريض

تصدر تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2023 قائمة بحث الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات وحرص الكثيرون على الالتحاق بمدارس التمريض الثانوية في العام الدراسي المقبل.

شروط تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط القبول في مدارس التمريض الثانوية 2023 للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية، يجب توافرها في المتقدمين، من بينها:

1- الحصول حاصل على الشهادة الإعدادية في نفس عام تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 التمريض.

2- التمتع بالجنسية المصرية للمتقدم أو المتقدمة.

3- لا يقل عمر الطالب المتقدم عن 15 سنة ولا يزيد عن 18 عاما.

4- اجتياز الكشف الطبي والاختبار الشخصي.

5- اجتياز الاختبارات النفسية في المدرسة.

6- ألا تكون المتقدمة متزوجة وألا تتزوج أثناء سنوات الدراسة في التمريض.

7- يجب أن يكون الطالب حسن مظهر والسلوك والسمعة.

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توقعات تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2023

من المتوقع أن يقترب تنسيق التمريض 2023 من تنسيق العام الماضي، على أن يتم تحديد بعد ظهور النتيجة وفقًا للمجموع الكلي للطلاب في كل محافظة على حدة، وفيما يلي تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022:-

المحافظة نسبة الحد الأدنى للقبول 
تنسيق التمريض 2022 أسوان69.3%
تنسيق التمريض 2022 الفيوم72.18%
تنسيق التمريض 2022 حلوان73.2%
تنسيق التمريض 2022 بني سويف73.4%
تنسيق التمريض 2022 إسكندرية74.3%
تنسيق التمريض 2022 مطروح74.3%
تنسيق التمريض 2022 عين شمس74.5%
تنسيق التمريض 2022 الاسماعيلية74.5%
تنسيق التمريض 2022 القاهرة76.1%
تنسيق التمريض 2022 المنيا76.3%
تنسيق التمريض 2022 جنوب الوادي قنا76.9%
تنسيق التمريض 2022 سوهاج77.3%
تنسيق التمريض 2022 أسيوط78.2%
تنسيق التمريض 2022 كفر الشيخ78.5%
تنسيق التمريض 2022 بنها78.78%
تنسيق التمريض 2022 المنوفية80.9%
تنسيق التمريض 2022 دمنهور81.4%
تنسيق التمريض 2022 الزقازيق82.2%
تنسيق التمريض 2022 دمياط82.9%
تنسيق التمريض 2022 طنطا84.4%
تنسيق التمريض 2022 المنصورة84.6%
تنسيق التمريض 2022 بورسعيد85.6%

 

 

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