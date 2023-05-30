توقعات تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2023 بالنسب المئوية وشروط القبول للطلاب والطالبات
تصدر تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2023 قائمة بحث الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات وحرص الكثيرون على الالتحاق بمدارس التمريض الثانوية في العام الدراسي المقبل.
شروط تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2023
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط القبول في مدارس التمريض الثانوية 2023 للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية، يجب توافرها في المتقدمين، من بينها:
1- الحصول حاصل على الشهادة الإعدادية في نفس عام تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 التمريض.
2- التمتع بالجنسية المصرية للمتقدم أو المتقدمة.
3- لا يقل عمر الطالب المتقدم عن 15 سنة ولا يزيد عن 18 عاما.
4- اجتياز الكشف الطبي والاختبار الشخصي.
5- اجتياز الاختبارات النفسية في المدرسة.
6- ألا تكون المتقدمة متزوجة وألا تتزوج أثناء سنوات الدراسة في التمريض.
7- يجب أن يكون الطالب حسن مظهر والسلوك والسمعة.
توقعات تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2023
من المتوقع أن يقترب تنسيق التمريض 2023 من تنسيق العام الماضي، على أن يتم تحديد بعد ظهور النتيجة وفقًا للمجموع الكلي للطلاب في كل محافظة على حدة، وفيما يلي تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022:-
|المحافظة
|نسبة الحد الأدنى للقبول
|تنسيق التمريض 2022 أسوان
|69.3%
|تنسيق التمريض 2022 الفيوم
|72.18%
|تنسيق التمريض 2022 حلوان
|73.2%
|تنسيق التمريض 2022 بني سويف
|73.4%
|تنسيق التمريض 2022 إسكندرية
|74.3%
|تنسيق التمريض 2022 مطروح
|74.3%
|تنسيق التمريض 2022 عين شمس
|74.5%
|تنسيق التمريض 2022 الاسماعيلية
|74.5%
|تنسيق التمريض 2022 القاهرة
|76.1%
|تنسيق التمريض 2022 المنيا
|76.3%
|تنسيق التمريض 2022 جنوب الوادي قنا
|76.9%
|تنسيق التمريض 2022 سوهاج
|77.3%
|تنسيق التمريض 2022 أسيوط
|78.2%
|تنسيق التمريض 2022 كفر الشيخ
|78.5%
|تنسيق التمريض 2022 بنها
|78.78%
|تنسيق التمريض 2022 المنوفية
|80.9%
|تنسيق التمريض 2022 دمنهور
|81.4%
|تنسيق التمريض 2022 الزقازيق
|82.2%
|تنسيق التمريض 2022 دمياط
|82.9%
|تنسيق التمريض 2022 طنطا
|84.4%
|تنسيق التمريض 2022 المنصورة
|84.6%
|تنسيق التمريض 2022 بورسعيد
|85.6%