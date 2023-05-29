الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تنسيق المدارس الثانوية بعد الإعدادية 2023 وأنواعها

طلاب
طلاب

يتسأل أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادية عن تنسيق المدارس الثانوية بعد الإعدادية عقب الإعلان عن نتائج الطلاب في الكثير من محافظات الجمهورية، وذلك كبديل الثانوية العامة والتي يتعثر فيها الكثير من الطلاب حاليا في ظل اعتماد الطلاب على الفهم وليس الحفظ فقط كما هو السائد في السنوات الماضية.

تنسيق المدارس الثانوية بعد الإعدادية 2023

تعلن كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنسيق المدارس الثانوية بعد الإعدادية 2023 للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية خلال العام الحالي 2022-2023 عقب انتهاء مدة تقديم التظلمات وإعلان النتائج النهائية للطلاب حيث يمكن للطلاب التقديم في أحد المدارس الفنية المتقدمة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية :-

مدرسة توشيبا العربي

وهى مدارس فنية متخصصة في إعداد كوادر فنية متخصصة في مجالات تصنيع الأجهزة الكهربائية وصيانتها وتقبل مجموع لا يقل عن 220 درجة من الطلاب الحاصلين على الإعدادية من التعليم العام أو الأزهري.

مدرسة we للاتصالات

مدارس متخصصة في إعداد كوادر تكنولوجيا الاتصالات وتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع أعلى من 250 درجة عقب اجتياز شروط القبول والتي تعدها المدرسة للمتقدمين الجدد.

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مدرسة الضبعة النووية

مدارس متخصصة في إعداد كواد فنية يمكنها تشغيل مفاعل نووي تقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 265 درجة ويكون الدراسة فيها في عدة أقسام ( الكهرباء، إلكترونيات، ميكاميكا).

مدرسة الطاقة الشمسية

مدارس متخصصة في إعداد كوادر فنية للعمل في محطة الطاقة الشمسية في أسوان لسد احتياجات المحطة من المهندسين والفنيين وتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية ممن مجموعهم يتعدي 260 درجة.

مدرسة غبور

مدارس فنية متخصصة في تصنيع السيارات وصيانتها وتقبل الطلاب الحاصلين على شهاجدة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 180 درجة.

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مدرسة السكك الحديد والطرق

مدارس فنية متخصصة في إعداد كوادر تعمل وتدير في هيئة سكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل وتقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية الأعلى من 210 درجة.

مدرسة الذهب والمجوهرات

مدارس فنية متخصصة في إعداد كوادر في صناعة الحلي والمجوهرات تابعة لشركة (إيحيبت جولد) وتقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية بمجموع 210 درجة.

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