الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للطلاب خلال أيام الامتحانات.. دليلك للسير في الشارع وسط العاصفة الترابية

عاصفة رملية
عاصفة رملية

تعتبر العواصف الترابية من أكثر الظواهر الطبيعية التي تتمثل بالعنف والتي يصعب التنبؤ بها، حيث تشهد مصر خلال هذه الأيام سوءا في الأحوال الجوية وعاصفة ترابية من المتوقع أن تستمر لأيام.

ويأتي ذلك تزامنا مع تأدية الطلاب لامتحانات نهاية العام، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور نصائح للطلاب لتفادي العواصف الترابية أثناء السير بالشوارع بحسب موقع "wikihow" الطبي وهي كالآتي:

-يجب وضع قناعًا على الأنف والفم، وإذا لم يتواجد فيمكن وضع منديل أو قطعة قماش أخرى حول الأنف والفم. 

-وضع كمية صغيرة من الفازلين داخل فتحات الأنف لمنع جفاف الأغشية المخاطية.

-يجب ارتداء نظارات شمسية عند الذهاب للامتحان وسط العاصفة الترابية، لحمايتها من الغبار أو الرمال، وإذا لم تتواجد فيمكن حماية الوجه بالذراع أثناء السير.

-السير بين السيارات كونها تحجب الأتربة بنسبة بسيطة عن المارة لتفادي استنشاقها، ويجب التوقف عندما تهب رياح قوية بشكل واضح، حيث أنه من الأمور الخطيرة للغاية.

-عند ركوب سيارة يجب التأكد من أن جميع المصابيح الأمامية تعمل بها بشكل جيد.

- كما يجب توخي الحذر أثناء القيادة في العاصفة الترابية، كما يجب تقليل السرعة، والتأكد من الاحتفاظ بمسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك.

- البعد عن السير بجانب الأشجار أثناء العواصف الترابية، وكذلك المواقع قيد الإنشاء والأسوار المؤقتة.

- وأخيرا الحرص على أخذ زجاجة كبيرة من المياه أثناء الذهاب لتنال منها بكثرة لعدم استقرار الأتربة على الصدر، وكذلك غسل الوجة جيدًا فور الوصول لمكان الامتحان.

الظواهر الطبيعية شكل سحابة الرياح الأتربة جزيئات الرمل المصابيح العواصف الترابية مكان الامتحان

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