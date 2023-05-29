الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة بني سويف: نحرص على توفير بيئة آمنة وجو مناسب للطلاب لأداء الامتحانات

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

أكد رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية الدكتور محمد محمود خضر، حرص الجامعة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف البرامج الدراسية، متمنيا لأبنائه الطلاب عاما دراسيا موفقا.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الاثنين سير الاختبارات العملية للفصل الدراسي الثاني بالجامعة، يرافقه الدكتور جان هنري حنا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور على عبد التواب عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

واطمأن رئيس الجامعة - خلال الجولة - على توافر سبل الراحة وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحان.

التعليم والطلاب البرامج الدراسية المشاركة السياسية تكنولوجيا الصناعة جامعة بني سويف التكنولوجية

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