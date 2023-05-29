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تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023.. كل ما تريد معرفته

تنسيق التمريض العادي
تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023

تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023 ينتظره عدد كبير من الطلاب حيث مقرر أن يعلن “قطاع التدريب والبحوث” بوزارة الصحة والسكان عن تفاصيل مدرسة التمريض العام بعد الإعدادية لهذا العام، والتي تشتمل على التنسيق، والشروط، والأوراق المطلوبة وتوقيت التقديم 2022-2023 للالتحاق بفروعها في محافظات مصر.


تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023 يعد إحدى البدائل الهامة للثانوية العامة بعد الحصول على شهادة نهاية السنة، وننشر في السطور التالية تفاصيل مدرسة التمريض العام.

مدرسة التمريض العام


تعد مدرسة التمريض العام، إحدى المدارس التي تخضع بشكل مباشر تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، وهي إحدى المدارس الثانوية الفنية المعتمدة والتي تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للبنات وللبنين أيضًا.


شروط تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023

 

-يجب على الطالب الحصول على شهادة الإعدادية في نفس عام التقدم، ودراسة الإنجليزي لغة أولى أو ثانية.
-يجب على الطالب أن يكون المتقدم من نفس المحافظة التي حصل على الشهادة الإعدادية، ويتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة.
-يجب على الطالب ألا يقل سن المتقدم في بداية العام الدراسي عن 15 سنة، ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان النزول بالسن 6 أشهر في حال احتياج المديرية، وعدم استكمال الأعداد المطلوبة، مع مراعاة المجموع الأعلى للدرجات.
-يجب على الطالب الالتزام باجتياز اختبار القدرات والكشف الطبي، على أن يشمل القبول امتحان الإملاء باللغة العربية.
 

اختبارات مدرسة التمريض العام 2023


تتضمن اختبارات مدرسة التمريض على الاختبارات التالية:

كشف الهيئة وباقي اختبارات القدرات (الاختبار النفسي ويتم بواسطة أخصائي الأمراض النفسية-كشف  قوة الملاحظة-كشف  اللباقة في الحديث-كشف سرعة الاستجابة ورد الفعل- المعلومات العامة-كشف مهارات التواصل- الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله- سلامة النطق-كشف المظهر العام-كشف التناسق بين الطول والوزن، ... ).
الكشف الطبي: بالقومسيون الطبي بالمحافظة ويشمل "كشف النظر- كشف باطني- اختبار مخدرات- كشف لياقة طبية للوظيفة، ...".

 التقديم لمدرسة التمريض بعد الإعدادية للبنين وللبنات، يختلف من محافظة لأخرى، ومن مدرسة لأخرى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي قبل انتهاء شهر يونيو.

 وبخصوص تنسيق مدرسة التمريض العام 2022- 2023 فهو لم يعلن حتى الآن.

 أوراق تقديم تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023

  • يجب إحضار شهادة ميلاد أصلية للطالب و3 صور منها.
  • يجب إحضار أصل الشهادة الإعدادية و3 صورة منها.
  • يجب إحضار عدد 6 طوابع مهن طبية.
  • يجب إحضار حافظة بلاستيكية.
  • يجب إحضار دمغة بجنيه واحد، وعدد 2 طوابع مهن طبية.
  • يجب إحضار عدد 8 صور شخصية 4x6 بخلفية بيضاء.
  • يجب إحضار صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب أو الطالبة.

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