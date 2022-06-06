شروط تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2022 والمستندات المطلوبة

تستعد مدارس التمريض لتحديد تنسيق التمريض العادي 2022 بعد ظهور نتائج طلاب الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية الأسبوع الماضي.

تنسيق التمريض العادي 2022

وتعد مدرسة التمريض واحدة من الخيارات المتاحة بين الحاصلين على الشهادة الإعدادية بديلًا للثانوية العامة، ويهتم بها الكثير من أولياء أمور الطلاب لتوافر العديد من المميزات بها لا تتوافر بالثانوية العامة، أهمها حصول الطلاب على وظيفة ثابتة بعد انتهاء الدراسة بمدرسة التمريض.

ويختلف تنسيق التمريض 2022 من محافظة لأخرى حيث تقوم كل محافظة يإعلان تنسيق التمريض الخاص بها حسب أعداد الطالبات المتقدمات والمجموع الذي حصلوا عليه بعد الشهادة الإعدادية.

شروط مدارس التمريض 2022

رغم اختلاف تنسيق التمريض من محافظة لأخرى إلا أن شروط الالتحاق بها ثابتة وهي كالتالي :

أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلة على الشهادة الإعدادية.

وأن يكون المتقدمين من حاملي الجنسية المصرية.

لا يزيد سن المتقدمين لمدرسة التمريض عن 18 سنة في أول أكتوبر.

يستطيع المتقدم اجتياز الكشف الطبي والنفسي والهيئة داخل مدرسة التمريض.

ألا يكون المتقدم غير متزوج، ويشترط عدم زواجها أثناء الدراسة. أن يكون الطالب من نفس المحافظة التي حصل فيها على الشهادة التعليم الأساسي. يكون المتقدم حسن السير والسلوك وألا يقل سن المتقدم عن 15 سنة. القبول طبقًا للمجاميع الأعلى. اجتياز الطالب لاختبار اللغة الإنجليزية التي تجريه له المدرسة.

شروط التمريض بعد الإعدادية 2022



يحتاج ولي الأمر لتقديم بعض المستندات بعد ظهور تنسيق التمريض 2022 منها أصل و3 صور من شهادة ميلاد الطالبة، وأصل و3 صور من الشهادة الإعدادية 2022.

كما تشترط تقديم 6 طوابع مهن طبية، بالإضافة 5 دمغة بجنيه، وتقديم 3 حافظة بلاستيكية.

مع تقديم 8 صور شخصية 4×6 خلفيتها بيضاء للطالبة، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

التقديم لمدارس التمريض 2022

تتبع مدارس التمريض في جميع المحافظات وزارة الصحة التي أكدت أنه توجد مدارس التمريض للفتيات في كل محافظة، وعادة ما تكون ملحقة بالمستشفيات.

ووزارة الصحة تقوم بدور الإشراف عليها من خلال الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى وهي المنوط بها الإشراف فنيا على العملية التعليمية بمدارس التمريض على مستوى الجمهورية والإشراف الفني والإداري على العملية التعليمية بالمعاهد الفنية الصحية على مستوى الجمهورية.