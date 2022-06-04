شروط القبول فى مدرسة توشيبا العربى 2022 والتخصصات المتاحة

خلال هذه الأيام يكثر البحث عن شروط القبول في مدرسة توشيبا العربي 2022، من قبل الطلاب وأولياء الأمور الذين انتهوا للتو من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية وظهرت النتيجة الخاصة بها في عدد كبير من المحافظات مع انتظار ظهور نتيجة شهادة الإعدادية 2022 في باقي المحافظات، ومدرسة توشيبا العربي أصبحت تحتل أهمية كبيرة لدى الطلاب منذ افتتاحها وزاد صيتها بعد تخرج أول دفعة منها وليس في المنوفية وحدها بل اهتم بها باقي الطلاب في مختلف المحافظات، خاصة المهتمين بإكمال الدراسة بعيدًا عن الثانوية العامة.

مدارس توشيبا العربي 2022 بديل مثالي لغير راغبي الثانوية العامة

من هُنا احتل البحث عن مدارس توشيبا العربي 2022/ 2023 بعناوين مثل أماكن التحضير، والكليات المتاحة، والمزايا، والأوراق المطلوبة، والموقع، والمصروفات، والشروط، والكليات المتاحة، والتخصصات، والعنوان، والتنسيق والمزيد للأولاد والفتيات على محركات البحث العالمية "جوجل" و"تويتر".

وفي هذا السياق ينشر "الدستور" للطلاب وأولياء الأمور الباحثين عن بديل للمدرسة الثانوية العامة جميع المعلومات المتعلقة بمدارس توشيبا العربية بعد الإعدادية 2022/ 2023 لمعرفة كل ما يهم الطالب في المرحلة التعليمية المقبلة.

مدارس توشيبا العربي بعد الإعدادية 2022

في السنوات القليلة الماضية يُنظر إلى مدارس توشيبا العربية بعد المرحلة الإعدادية 2022/ 2023 على أنها واحدة من أفضل البدائل للمدرسة الثانوية، لما تتمتع به من مزايا وتجعلها قريبة من أعين الطلاب وفي مقدمة الخيارات المميزة المتوفرة لهم.

فترة الدراسة في مدارس توشيبا العربي 2022 بعد المدرسة الإعدادية

ومن مميزات الدراسة في مدارس توشيبا العربي بعد المدرسة الإعدادية 2022/ 2023 هي قصر المدة واقتصارها على ثلاث سنوات أكاديمية فقط.

كيفية التقديم مدارس توشيبا العربي 2022 -2023 بعد الإعدادية

يبحث الآلاف من الطلاب عن موعد ومكان التقديم لمدارس توشيبا العربي بعد المرحلة الإعدادية 2022-2023، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم خلال شهر يوليو المقبل، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم الفني على إنترنت.

شروط التقديم في مدارس توشيبا العربي بعد الإعدادية 2022-2023

أما عن شروط التقديم لمدارس توشيبا العربي بعد الإعدادية 2022/ 2023، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها جاءت كالآتي:

الحصول على الشهادة الإعدادية. اجتياز اختبار القبول. اجتياز المقابلة الشخصية داخل المدرسة. اجتياز الفحص الطبي. يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 18 عامًا. الطالب من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية أو إدارة بنها بالقليوبية. التقدم لاختبارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات.

مواقع مدارس توشيبا العربي 2022

يبحث الكثير عن موقع مدرسة توشيبا، لكن لمدارس توشيبا العربي بعد الإعدادية 2022/ 2023 فرع وحيد حتى الآن وهو في محافظة المنوفية.

عنوان مدرسة توشيبا العربي بالمنوفية

مدرسة توشيبا العربي بالمنوفية: كفر الرمل – المنطقة الصناعية – قويسنا – بجوار مصنع الحربي – محافظة المنوفية

تخصصات مدرسة توشيبا العربي 2022

وأوضحت الوزارة أن أقسام وتخصصات مدارس توشيبا العربية بعد الإعدادية للتكنولوجيا التطبيقية 2022/ 2023 هي:

كهرباء.

التبريد والتكييف.

ميكانيكا

المستندات المطلوبة للتقدم للالتحاق بمدارس توشيبا العربي بعد المدرسة الإعدادية 2022-2023، فهي: