الإثنين 06 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بدائل الثانوية العامة.. 14 معلومة عن مدرسة «غبور» للسيارات

مدرسة غبور للسيارات
مدرسة غبور للسيارات
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تعتبر مدارس «غبور» لتعليم كل ما يخص السيارات إحدى بدائل الثانوية العامة التي يبحث عنها العديد من طلاب خريجة الشهادة الإعدادية لعام 2022.

 وفي السياق، نرصد أهم المعلومات عن مدرسة «غبور» للسيارات وأهم المعلومات عنها وشروطها ومميزاتها وكل ما يجب أن تعرفه عنها.

1- مدة سنوات الدراسة بمدرسة غبور 3 سنوات.

2- المدرسة تخصص صيانة السيارات (مركبات خفيفة، إصلاح هياكل السيارات، دهان هياكل السيارات، صيانة السيارات).

3- تتضمن مناهجها الدراسية من العلوم الأساسية، العلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي.

4- تتميز مدرسة «غبور 1» بالحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وجود فرص للتعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي (مؤسسة غبور للتنمية) بعد التخرج التدريب العملي أثناء فترة الدراسة، مكافأت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

5- فتح باب التقديم لمدرسة غبور 1 في شهر يوليو المقبل.

6- يتقدم الطالب للالتحاق في المدرسة عبر الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم.

7- يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

9- سيتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

10- يتم إتاحة التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبري «القاهرة، الجيزة، القليوبية».

11- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2021.

12_تساعد في تأهيل وتعليم الطلاب مختلف المجالات والتخصصات العلمية والتكنولوجية، وتساعدهم في الحصول على فرص عمل بعد التخرج برواتب ممتازة، ومدة الدراسة في مدرسة غبور للسيارات ثلاثة سنوات.

13_ يتقدم الطلاب من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

14_ لابد أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي يتم وضعها سنويًا، وأن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية وأخيرًا الكشف الطبي.

الكشف الطبى القليوبية مؤسسة شخصية التكنولوجيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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