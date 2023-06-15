الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي الأزهري

مع فتح باب التقديم، انشغل أولياء الأمور بمعرفة البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف لتقديم الصف الأول الابتدائي، فهناك آلاف من الأسر تفضل إلحاق أبنائهم بالمدارس الأزهرية، بحيث يبتعد التلميذ عن نظام المناهج الجديدة الذي قامت بفرضه وزارة التربية والتعليم المصرية على طلاب المرحلة الابتدائية.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

وفي هذا التقرير، يستعرض “الدستور”  كيفية التقديم في الصف الأول الابتدائي من خلال البوابة الالكترونية للأزهر الشريف.

وفي حالة الرغبة بالوصول لرابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري، قامت الصفحة الرسمية على “الفيس بوك” بوابة الأزهر التعليمية، بالإعلان عن خطوات وشروط التقديم في الأزهر، حيث بدأت فترة التقديم اعتبارًا من يوم 4 يونيو 2023، ولمدة شهر، وإليكم طرق التقديم: 

  1. الدخول على “بوابة الأزهر الشريف التعليمية” (اضغط هنا).
  2. يقوم ولي الأمر بملء البيانات الخاصة بالطفل الذي سيلتحق بالمدرسة.
  3. ثم سيقوم بالضغط على حفظ البيانات.
  4. يجب على “ولي الأمر” الذهاب إلى المدرسة التي يريد التقديم فيها، وأيضا تسليم الملف الخاص بالطالب.

بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية 

وحول بوابة الأزهر الإلكترونية، فسيكون هناك الكثير من الخدمات التي تقوم بتقدمها بوابة الأزهر الإلكترونية (من هنا)، والتي تكون كالآتي:

  • التقديم  في الصف الأول الابتدائي الأزهري.
  • الاطلاع على “نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية”.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.
  • نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2023.
  • شروط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري.

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التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 

وإذا كنت تريد معرفة طرق التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري، فإن يكون هناك العديد من الشروط التي قامت بوضعها الأزهر الشريف، وذلك من أجل قبول الطالب والتي ستكون كالآتي: 

  1. يجب أن يكون الحد الأدنى في القبول في مرحلة رياض الأطفال من عمر 4 إلى 5 سنوات.
  2. أما الصف الأول الابتدائي سيكون سن الطفل من عمر 6 إلى 9 سنوات.
  3. يمكن أن سيتم خفض تنسيق الصف الأول الابتدائي عن عنلا 6 سنوات.
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