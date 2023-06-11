الأحد 11 يونيو 2023
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تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن قبول الصف الأول الابتدائي 2023 ورابط التقديم| تفاصيل

الابتدائي
الابتدائي

يستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن قبول الصف الأول الابتدائي إلكترونيًا بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم هذه الخطوة إلكترونيًا تسهيلًا على أولياء الأمور . 

وبدأت تقديم الصف الأول الابتدائي في جميع المدارس مع بداية الشهر الجاري وتستمر حتى نهايته، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تقديم أولى ابتدائي وخطوات الاستعلام عن القبول. 

 

خطوات الاستعلام عن قبول الصف الأول الابتدائي 2023

يستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن قبول الصف الأول الابتدائي بعد انتهاء مرحلة تقديم الصف الأول الابتدائي الكترونيًا وانتهاء فرز المدارس من الأوراق المقدمة باتباع بعض الخطوات وهي كالتالي: 

الاستعلام عن قبول الصف الأول الابتدائي بالدخول عبر موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم أو الضغط على الرابط التالي 

https://emis.gov.eg/ ، ثم الضغط على أيقونة استعلام ولى الأمر عن موافقة المدارس بعد كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بولي الأمر والتي استعملها في تقديم أولى ابتدائي ، لتظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن تقديم الصف الأول الابتدائي في حالة تم الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة.

لينك تقديم رياض الأطفال 2023 بالخطوات

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023

وبعد قبول الطفل في المدرسة التي قدم طلب الالتحاق بها الكترونيًا ، لابد أن يذهب ولي الأمر لتقديم الملف الورقي إلى المدرسة بعد تجهيز الأوراق والرسوم اللازمة للتقديم في المدرسة وهي  شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل، 4 صور شخصية مقاس 4×6، صورة من بطاقة الرقم القومي لوالد الطفل، دمغات التأمين الصحي والمهن التعليمية ، صورة من الاستمارة الإلكترونية للتقديم ، مستند يثبت محل الإقامة للطفل كإيصال كهرباء أو غاز أو مياه ، وملف به أوراق التقديم.

 

رابط تقديم أولى ابتدائي 2023

 

يستطيع أولياء الأمور تقديم أولي ابتدائي من خلال الضغط على الرابط السابق ، وتسجيل الدخول على الموقع من خلال الرقم القومي لولى الأمر، ووفي حالة عدم امتلاك حسابا على موقع  مركز المعلومات المخصص لـ تقديم أولى ابتدائي التقديم للصف الأول الابتدائي عليه أن إنشاء حساب جديد وملء البيانات المطلوبة، ثم تسجيل الرقم السري، وبعد التقديم إلكترونيا، على ولى الأمر متابعة نتيجة القبول من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني، ثم التوجه للمدرسة بعد الاستعلام عن قبول الصف الأول الابتدائي.

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الصف الأول الابتدائي الاستعلام عن قبول الصف الأول الابتدائي وزارة التربية والتعليم تقديم أولى ابتدائي موقع مركز المعلومات

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