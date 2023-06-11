الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد تقديم الثانوية العامة للعام الدارسي الجديد 2024/2023

طلاب
طلاب

موعد تقديم الثانوية العامة للعام الدارسي الحالي 2022/2023، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من الطلبة والطالبات بهذه الكلمات البحثية، خاصة  بعد أن أنهت العديد من المحافظات إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2023 بعد اعتمادها رسميا.

موعد تقديم الثانوية العامة 2023

ويتنظر الطلبة والطالبات الناجحين بالشهادة الاعدادية، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، موعد بدء تقديم الصف الأول الثانوي 2023 سواء للثانوية العامة أو الثانوية الفنية.

وتفتح وزارة التربية والتعليم، باب التقديم للصف الأول الثانوي في كل التخصصات، إلكترونياً، بداية من يوليو المقبل، وفقا للمواعيد التي تتيحها وزارة التربية والتعليم لتقديم الصف الأول الثانوي، والتي من المتوقع أن تكون من بداية يوليو حتى منتصف أغسطس المقبل.

رابط تقديم الثانوية العامة 2023

وستحدد وزارة التربية والتعليم آلية التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي، فور بدء التقديم رسميا على منصة تنسيق الثانوي العام والدبلومات، وهي كالآتي:

الدخول إلى موقع تنسيق المدارس الثانوية من هنا https://tansiksec.emis.gov.eg/

ثم كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

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وتظهر صفحة الملف الشخصي بعد تسجيل الدخول، وهذه الصفحة تحتوي على بيانات الطالب مثل اسم الطالب ومديرية التربية والتعليم والمنطقة التابع لها وآخر ميعاد للتقديم في تلك المديرية.

الضغط على زر «الدخول إلى التنسيق»، ثم «معلومات التنسيق»، وهذه الصفحة تحتوي على معلومات عامة عن كل نوع تعليم، ثم الضغط على زر «المزيد» لإظهار المعلومات كاملة.

ثم الضغط على زر التالي للدخول لصفحة خريطة التنسيق والتي تحتوي على جزء التعليم العام وهو الجزء الخاص بالتعليم الثانوي العام والتكنولوجيا التطبيقية، وجزء التعليم الفني وهو الجزء الخاص بالتعليم الفني، وسيتاح للطالب عرض خريطة التنسيق الخاصة به وكشف الحد الأدنى للمدارس.

والضغط على زر إملاء الرغبات للدخول لصفحة تسجيل الرغبات، واستكمال البيانات.

وتتيح منصة تنسيق الثانوية، التقديم للصف الأول الثانوي للتعليم الفني والعام، وبعد التقديم الإلكتروني والقبول، يتعين على الطالب تقديم الأوراق لتأكيد تسجيله في المدرسة.

 ويتضمن ملف التقديم الورقي المستندات الآتية، (أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها- أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر و3 صور منها- إيصال دفع المصروفات المدرسية وصورتين منه - صورة بطاقة ولي الأمر - عدد 5 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم مكتوب عليه اسمه - شهادة صحية للطالب تثبت خلوه من الأمراض المعدية - ملف ورقي للتقديم) .

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